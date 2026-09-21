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Додик: Кад год су у Сарајеву имали прилику испољили су непријатељство према нама

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21.09.2026 11:33

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Додик: Кад год су у Сарајеву имали прилику испољили су непријатељство према нама
Фото: ATV

Историјски, кад год су у Сарајеву имали прилику, испољили су непријатељство према нама, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Деведесетих су истјерали Србе из Сарајева, већ тридесет година причају како смо ми злочести, а не разумију да не постоји ниједан човјек у Републици Српској који не гледа с гнушањем те лицемјерне подвале о тобожњој љепоти суживота, у којем они настоје да буду већина - додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Милорад Додик

Сарајево

СНСД

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