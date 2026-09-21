Додик: Кад год су у Сарајеву имали прилику испољили су непријатељство према нама

Аутор:АТВ редакција
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Историјски, кад год су у Сарајеву имали прилику, испољили су непријатељство према нама, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Деведесетих су истјерали Србе из Сарајева, већ тридесет година причају како смо ми злочести, а не разумију да не постоји ниједан човјек у Републици Српској који не гледа с гнушањем те лицемјерне подвале о тобожњој љепоти суживота, у којем они настоје да буду већина - додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Историјски, кад год су у Сарајеву имали прилику, испољили су непријатељство према нама. Деведесетих су истјерали Србе из Сарајева, већ тридесет година причају како смо ми злочести, а не разумију да не постоји ниједан човјек у Републици Српској који не гледа с гнушањем те…— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 21, 2026
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