Како да провјерите шта ChatGPT зна о вама?

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ChatGPT данас може да користи меморију како би запамтио одређене информације из претходних разговора и на основу њих прилагодио будуће одговоре. То значи да, ако му једном кажете какве одговоре преферирате, чиме се бавите или које су ваше навике, сљедећи разговори могу изгледати потпуно другачије.
Али управо ту настаје проблем: шта ако ChatGPT запамти нешто погрешно?
Када је меморија први пут уведена 2024. године, корисник је углавном морао директно да каже ChatGPT-у да одређену информацију запамти.
Систем је у међувремену постао много флексибилнији. Према актуелном опису функције, ChatGPT може аутоматски да препозна информације које би могле бити корисне у будућим разговорима, а меморија се временом може мијењати и ажурирати.
То практично значи да вјештачка интелигенција покушава да из претходних разговора извуче контекст који би могао да јој помогне да вам сљедећи пут одговори прецизније.
Рецимо да сте неколико дана истраживали како да реновирате стан. То не значи нужно да желите да постанете мајстор за кућне поправке, али ChatGPT би могао да стекне такав утисак. Слично се може догодити ако дуже истражујете одређену дестинацију – систем може погрешно закључити да тамо живите, иако сте само планирали путовање.
Меморија је замишљена да разговоре учини кориснијим и персонализованијим.
Ако зна да преферирате одређени стил одговора, не мора сваки пут да вас пита исто. Ако зна да имате одређено ограничење или преференцију, може да их узме у обзир када формулише одговор.
Међутим, систем може да направи и погрешну процјену.
Информација која је некада била тачна можда више није актуелна. Оно што је било само привремено интересовање може изгледати као трајна особина корисника. Управо због тога је важно повремено провјерити шта ChatGPT заправо има сачувано о вама.
Провјера меморије није компликована.
На рачунару отворите ChatGPT, кликните на своју профилну иконицу, затим изаберите „Персонализација“ (Personalization) и пронађите одјељак „Меморија“ (Memory).
На мобилном телефону потребно је да отворите мени, затим профил и потом одјељак за меморију.
Тамо можете да видите да ли је меморија укључена, али и да приступите сажетку информација које ChatGPT користи како би боље разумио ваше преференције и контекст.
Ако пронађете нешто што није тачно, у одређеним случајевима можете затражити да се информација исправи или да се више не користи.
Другим ријечима, није довољно само знати да ChatGPT има меморију – важно је знати и шта се у тој меморији налази.
Ово је детаљ који многи корисници могу да превиде.
Ако искључите меморију, тиме заустављате њено коришћење у новим разговорима, али постојеће сачуване информације не морају аутоматски нестати.
За потпуно уклањање меморије потребно је отићи у подешавања меморије и избрисати сачуване информације. Магазин „Wired“ наводи и да брисање самог разговора није исто што и брисање меморије повезане с њим.
Зато корисници који желе да крену „од нуле“ треба да обрате пажњу на оба нивоа – историју разговора и саму меморију.
Постоји и друга опција.
Ако желите да водите разговор без додавања информација у меморију, можете користити „Привремени разговор“ (Temporary Chat).
Према актуелним информацијама, садржај таквог разговора не улази у меморију ChatGPT-а, а након затварања не користи се као трајни контекст за будуће разговоре.
То може бити корисно када желите да поставите питање које нема никакве везе са вашим уобичајеним интересовањима или када једноставно не желите да одређена тема утиче на будуће разговоре.
Најважније правило је ипак једноставно: немојте уносити у вјештачку интелигенцију податке које не бисте жељели да буду дио вашег дигиталног профила.
Што више разговарате са четботом (chatbot), то је важније да повремено провјерите какву је слику о вама систем формирао.
Јер ChatGPT не мора само да памти оно што сте му изричито рекли. Понекад је много важније оно што је из ваших разговора закључио.
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