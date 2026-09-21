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Први пут имамо доказ: Пронађен скелет особе кажњене на најбруталнији начин

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21.09.2026 10:08

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Археолошко ископавање
Фото: pexels/Ensar *

У средњовековној Кини власти су користиле многе креативне начине да казне људе. Врло често су методе биле бруталне, али осмишљене и да их обиљеже за цијели живот.

Један од најбруталнијих начина кажњавања спомиње се у историјским изворима, а то је одсецање носа. Међутим, ниједан археолог у Кини није до сада пронашао скелет који доказује да је оваква казна заиста и спровођења.

То се сада променило. Научници су открили скелет жене која је живјела прије око 700 година, пише Phys.org.

Њени остаци ископани су са гробља Санжијуан у провинцији Хенан 2019. Пронађена је са лицем окренутим надоле, што је пракса понекад коришћења за криминалце. На њеној лобањи била је примјетна штета и то на мјесту гдје би требало да је нос.

Од 213 гробова на овом налазишту, она је била једина сахрањена на тај начин и са таквим оштећењима на лицу. Због тога је тим који је предводио Јавеј Жоу са Универзитета у Женгжоу ријешио да открије зашто.

Трагови из гроба

Да би ријешили мистерију истраживачи су прво морали да утврде ко је била та особа и када је живјела. Физичка анализа њене лобање и карличних костију показала је да је била жена стара између 40 и 45 година када је умрла. Датирање радиоактивним угљеником кости десне ноге смјестило је њене остатке између 1298. и 1404. године, што обухвата касни период династије Јуан и рани период династије Минг.

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Затим је тим подвргао њену лобању ЦТ скенеру како би створио слике високе резолуције њене носне шупљине.

Снимци су показали да су дио носних костију и неколико деликатних структура унутар носа били одсечени. Није било других знакова прелома или зарастања на околним костима лица, док су предњи зуби били неоштећени. Ово потенцијално искључује несрећу или тежак пад, код којих би се очекивале повреде лица. Оштећење је указивало на намјерно сјечење.

- Највероватнији разлог за деформитет средишњег дела лица била је казнена ампутација носа - пишу научници у Journal of Archaeological Science: Reports.

Али на снимцима је било још нечега.

Зарастање ране

Аутори студије су примјетили да је оштећена кост зарасла и да је дошло до раста нове кости око дијелова носног отвора. Ово опсежно зарастање сугерише да је жена преживјела неколико година након што јој је нос одсјечен.

- Брига о пацијенту након процедуре омогућила је појединцу да преживи годинама - наводе истраживачи.

Дакле, ко је била ова жена? Иако тим не зна њен тачан идентитет, хемијска анализа њених костију открила је једноставну исхрану засновану на просу и релативно сиромашну животињским протеинима, што сугерише да је вјероватно била обична грађанка, а не припадница богате елите.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

наука

Скелет

Кина

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