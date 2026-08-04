Logo

Из Дунава изронила вилица коња старог 3.000 година

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 14:44

Коментари:

0
Из Дунава изронила вилица коња старог 3.000 година
Фото: Pixabay

Опадање Дунава донијело је још једно необично откриће, овог пута у Русеу у Бугарској.

Из корита једне од највећих европских ријека изронила је вилица трачког коња. Откриће је збунило и вјештачку интелигенцију (АИ), којој су се проналазачи обратили за помоћ.

Полиција Републике Српске

Хроника

Тешка несрећа код Прњавора: Повријеђен мотоциклиста, обустављен саобраћај

"Фосил стар око 3.000 година предат је данас Историјском музеју у Русеу. Ријеч је о десној доњој вилици коња, која је идентификована као субфосил, што значи да је фосилизација у почетној фази", саопштио је Регионални историјски музеј у Русоу и додао:

"Налаз је у Дунаву, код зграде Поморске управе у Русеу, пронашао Камен Иванов, запослен у тој установи. Он и његове колеге потражили су информације о открићу од вештачке интелигенције, која им је сугерисала да би вилица могла да припада бизону или европском бизону. Због недавног сензационалног открића костију мамута у кориту Дунава, одмах су се обратили Историјском музеју, гдје су и предали налаз".

Стручњаци су прегледали кост.

продавница сувенира

Друштво

Туристи сваке године насједају на исте преваре: Ево како да се заштитите

"Овај коњ живио је на почетку гвозденог доба. У то вријеме становништво на нашим просторима називало се Гетима или Трачанима. Управо на брду изнад Поморске управе, гдје се данас налази Сексагинта Приста, налазило се трачко светилиште у којем су приношене бројне жртве. Могуће је да је коњска кост доспјела у ријеку усљед периодичних промјена у структури брда", навео је Музеј.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

археолози

Археолошка ископавања

Дунав

Бугарска

Коментари (0)

Више из рубрике

Апликација Воцап

Наука и технологија

Прекид у раду Воцапа: Корисници нису могли слати фотографије

3 ч

0
Рак откривен испод Антартика

Наука и технологија

Спустили су камеру испод леда, а онда је услиједио шок: Ово створење нико није очекивао

3 ч

0
Стари фото-апарта

Наука и технологија

Да ли их се сјећате? Овај уређај из 2000-их се враћа на велика врата

6 ч

0
Откривено да лијек за дијабетес неочекивано утиче на мозак

Наука и технологија

Откривено да лијек за дијабетес неочекивано утиче на мозак

20 ч

0

  • Најновије

15

38

Елфета Весели ванзаводске погодности користи од септембра 2024. године

15

36

Да ли мачке стварно не воле своје власнике?

15

35

Први пацијент који је примио руску вакцину против рака завршава терапију у септембру

15

23

Већина миграната враћена из Сеуте

15

10

Научници развили АИ алат који разликује ћелије рака од здравих, са тачношћу од 99,9 одсто

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима