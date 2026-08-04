Из Дунава изронила вилица коња старог 3.000 година

Аутор:АТВ редакција
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Опадање Дунава донијело је још једно необично откриће, овог пута у Русеу у Бугарској.
Из корита једне од највећих европских ријека изронила је вилица трачког коња. Откриће је збунило и вјештачку интелигенцију (АИ), којој су се проналазачи обратили за помоћ.
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"Фосил стар око 3.000 година предат је данас Историјском музеју у Русеу. Ријеч је о десној доњој вилици коња, која је идентификована као субфосил, што значи да је фосилизација у почетној фази", саопштио је Регионални историјски музеј у Русоу и додао:
"Налаз је у Дунаву, код зграде Поморске управе у Русеу, пронашао Камен Иванов, запослен у тој установи. Он и његове колеге потражили су информације о открићу од вештачке интелигенције, која им је сугерисала да би вилица могла да припада бизону или европском бизону. Због недавног сензационалног открића костију мамута у кориту Дунава, одмах су се обратили Историјском музеју, гдје су и предали налаз".
Стручњаци су прегледали кост.
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"Овај коњ живио је на почетку гвозденог доба. У то вријеме становништво на нашим просторима називало се Гетима или Трачанима. Управо на брду изнад Поморске управе, гдје се данас налази Сексагинта Приста, налазило се трачко светилиште у којем су приношене бројне жртве. Могуће је да је коњска кост доспјела у ријеку усљед периодичних промјена у структури брда", навео је Музеј.
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