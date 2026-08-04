Спустили су камеру испод леда, а онда је услиједио шок: Ово створење нико није очекивао

Аутор:АТВ редакција
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Иако се чини да је планета Земља одавно истражена, научници упозоравају да највеће тајне и даље крију дубине океана.
Процјењује се да је визуелно истражено мање од 0,001 одсто дубоког мора, док огромна подручја остају потпуно непозната због екстремних дубина и дебелих ледених покривача Антарктика.
Управо зато експедиција НАСА из 2009. године изазвала је велико интересовање научне јавности. Истраживачи су пробушили отвор дубок 183 метра кроз Росову ледену плочу на Антарктику, очекујући да пронађу тек микроорганизме способне да преживе у екстремним условима.
Уместо тога, камера Лабораторије за млазни погон, спуштена испод леда, забиљежила је призор који нико није очекивао. Пред објективом се појавило мало морско створење, лисансид ампхипод, сићушни рак који припада групи сродној шкампима. Посебно је изненадило то што је пронађен чак 32 километра далеко од отвореног океана, на мјесту гдје сунчева свјетлост никада не допире.
Научници су објаснили да присуство оваквог организма указује на много сложенији екосистем него што се раније претпостављало. Ови ракови познати су као чистачи морског дна и хране се остацима угинулих животиња, мада су на појединим подручјима примјећени и како грицкају живе организме.
Истраживаче је одушевило и понашање необичног становника леденог свијета. Рак је радознало прилазио камери, кружио око кабла и посматрао га из различитих углова, као да покушава да открије шта је нарушило његов мир.
Нова изненађења услиједила су 2022. године, када је сонда спуштена око 500 метара испод површине леда. Овога пута научници нису пронашли само једног рака, већ читаве заједнице ових организама у подземној ријеци испод леденог покривача. Откриће је показало да испод Антарктика постоји скривени екосистем који тек треба истражити и који би могао да промијени досадашње разумевање живота у најекстремнијим условима на Земљи, преноси Ало.
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