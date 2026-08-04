Кренули на медени мјесец, па их дочекало непријатно изненађење на аеродрому

Аутор:АТВ редакција
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Медени месец планиран мјесецима унапријед почео је проблемима за један британски пар, након што је лет за Црну Гору био пребукиран.
Супружници су стигли на аеродром увјерени да ће заједно отпутовати, али је само једно од њих успјело да уђе у авион.
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Енди и Катја Ведлејк требало је да у недјељу, 26. јула, у 8.25 часова полете са аеродрома Гетвик ка Тивту, на црногорској обали.
Њих двоје су покушали да обаве онлајн чекирање у раним јутарњим сатима, али нису успјели. Тек када су стигли до еасyЈет зоне на сјеверном терминалу аеродрома, сазнали су разлог, преноси Тхе Телеграпх.
"Пребукирали су лет. Могли су да нам дају мјеста тек након затварања укрцавања и само ако се неки други путници не појаве на лету", испричао је Енди Ведлејк.
Продаја већег броја карата него што има доступних сједишта пракса је коју користи велики број авио-компанија. У случају еасyЈета, када је лет пребукиран, посљедњим путницима који су се чекирали може бити одбијено укрцавање.
Правила о правима путника ипак предвиђају да, када је лет пребукиран, компанија мора прво да пронађе добровољце који су спремни да путују каснијим летом, уз одговарајућу надокнаду.
На излазу за укрцавање запослени еасyЈета питали су да ли је неко спреман да путује сљедећег јутра.
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"Постојао је само један добровољац, који је ослободио мјесто у авиону", рекао је Ведлејк.
Супружници су очекивали да ће у тим околностима бити заједно пребачени на лет наредног дана.
Умјесто да их заједно пребаце на други лет, запослени на земљи рекли су им да једно од њих мора да заузме ослобођено мјесто. У супротном би били третирани као "но схоw путници", односно путници који се нису појавили за лет и изгубили би право на поновно резервисање лета и надокнаду.
"Рекли су нам да или моја супруга или ја морамо да заузмемо то мјесто, у супротном бисмо били проглашени за 'но схоw' и изгубили бисмо право на нову резервацију и надокнаду. Тако да је моја супруга ушла у авион, а ја сам остао", рекао је Енди.
Катја Ведлејк отпутовала је за Тиват, док се њен супруг вратио кући у Лондон.
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Авио-компанија је саопштила да жали због ситуације и објаснила да се пребукирање користи само код малог броја летова.
"Веома нам је жао због искуства господина и госпође Ведлејк и потешкоћа које је ово изазвало током њиховог меденог мјесеца. Као и већина авио-компанија, повремено пребукирамо веома мали проценат летова, а у великој већини случајева то не доводи до одбијања укрцавања, јер користимо податке како бисмо изабрали летове код којих постоји историја да се одређени број путника не појави. Попуњавањем тих мјеста помажемо да цијене карата остану ниже за све", саопштио је еасyЈет.
Компанија је додала да у ситуацијама када неки путник више не може да путује прво покушавају да пронађу добровољце који би прихватили каснији лет у замену за надокнаду. Ако то није могуће, одлука се доноси према редослиједу обављеног чекирања.
ЕасyЈет је признао да је у случају овог брачног пара могло да буде пронађено друго рјешење.
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"Иако је било доступно једно мјесто за путника, жао нам је што у овом случају није направљен изузетак како би им се заједно резервисао алтернативни лет, посебно зато што је ријеч о тако посебном путовању. Од тада смо контактирали господина и госпођу Ведлејк како бисмо им се извинили због искуства, понудили им припадајућу надокнаду и гест добре воље", навела је компанија.
Према правилима о правима авио-путника, Енди Ведлејк има право на одштету од 350 фунти због одбијања укрцавања.
Међутим, он сматра да тај износ не може да надокнади искуство кроз које је прошао.
"За мене то не покрива стрес, тугу због тога што сам био раздвојен од своје нове супруге, губитак цијелог дана у Тивту или изгубљено вријеме", рекао је.
Ведлејк је додао да разумије да услови еасyЈета дозвољавају пребукирање, али је изненађен што се таква пракса користи и на линијама гдје постоји само један лет дневно.
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"Разумијем да им услови пословања дозвољавају да то раде, али шокиран сам што то раде за дестинације гдје имају само један лет дневно и што нису могли да предвиде да ће лет недјељом ујутру током лета бити веома попуњен", рекао је он.
Према писању "Тхе Телеграпха", већина авио-компанија користи праксу пребукирања, док су Јет2 и Рајанер међу превозницима који је не примјењују.
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