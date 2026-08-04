Вишковић: Само уз јаку Српску и Србију можемо да се заштитимо од нових 'Олуја'

Аутор:АТВ редакција
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Сваки почетак августа, од 1995. године, па до данас, изнова нам у сјећање враћа тешке и мучне сцене непрегледних колона возила, трактора, аутобуса, камиона и у њима људи, жена, дјеце, беба, старица и стараца, безнадежних и готово угашених погледа, несвјесних свијета око себе, панике, страха, бола, неизвјесности.
Рекао је ово в.д. директора ЈП ,,Аутопутеви Републике Српске“ Радована Вишковића.
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"Иза себе су оставили вјековна огњишта, бјежећи пред разулареним припадницима хрватске војске и полиције, покушавајући да спасу голи живот и живу главу на раменима. Хрватска злочиначка војно-полицијска акција 'Олуја' са подручја Републике Српске Крајине и западнокрајишких општина Републике Српске збрисала је више од 200.000 припадника српског народа. Оне, који су остали да сачувају кућни праг, годинама касније породице су проналазиле по бројним масовним гробницама, а остаће запамћено и бестијално дејствовање хрватске авијације по цивилима у колони на Петровачкој цести", поручио је Вишковић.
Према његовим ријечима, на крају 20. вијека, Хрватска је успјела оно што јој није пошло за руком педесет година раније, етнички је очистила територију, затирући сваки траг постојања српског народа на тим просторима. И све то, како је истакао Вишковић, пред очима цијелог свијета, који је нијемо посматрао незапамћену голготу страдалничког српског народа, који се кроз цијели 20. вијек осипао и бројчано смањивао, а опет био оптуживан од стране сопствених џелата да је главни генератор кризе и ратова на подручју бивше СФР Југославије.
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"Зато је важно да се, из године у годину, на ове тешке и болне датуме окупљамо и памтимо кроз какве смо патње прошли, као народ, да бисмо данас имали ово што имамо – слободну Републику Српску, јаку, стабилну и способну да свој народ заштити од неких нових 'Олуја' и 'Маестрала'. Само уз такву Републику Српску и матицу Србију, српски народ на овим просторима има гаранцију да ће, бар у 21. вијеку, дочекати правду и поштовање за све невине жртве и крв проливену на првим линијама одбране наше слободе и права на опстанак на вјековним огњиштима наших предака и завјету за будућност наших потомака", поручио је он.
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