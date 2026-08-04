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Јавор обишао радове: Изградња канализационе мреже у завршној фази

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 13:57

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Јавор обишао радове: Изградња канализационе мреже у завршној фази
Фото: АТВ

Изградња канализационе мреже у приједорском мјесту Омарска, чија је вриједност 999.633 КМ са ПДВ-ом, одвија се планираном динамиком и у завршној је фази, изјавио је градоначелник Приједора Слободан Јавор.

Јавор, који је данас обишао мјесто изградње, изјавио је да је ријеч о једном од најзначајнијих инфраструктурних пројеката за Омарску који ће ријешити проблем који деценијама оптерећује мјештане, саопштено је из Градске управе.

"Настављамо да улажемо у комуналну инфраструктуру и стварамо боље услове за живот наших суграђана", поручио је Јавор.

Пројекат обухвата изградњу 2.325 метара нове канализационе мреже, чиме ће бити омогућен прикључак за око 70 домаћинстава у двије улице борачког насеља, као и у једном краку Светогорске улице.

Изградњом овог крака биће ријешен дугогодишњи проблем изливања канализације у близини центра Омарске код објекта "Олимпик", који је пријетио да угрози функционисање већег дијела постојећег канализационог система.

Истовремено, биће отклоњен и проблем изливања канализације у ријеку Кривају, који је годинама погађао дио насеља Музгоње и Прцаћи.

Из Градске управе су навели да је овај пројекат важна основа за наставак развоја канализационог система, јер ће омогућити да нови крак буде повезан са планираном индустријском зоном у близини комплекса "Пети неплан", чиме ће бити створени услови за ширење и модернизацију канализационе мреже у Омарској, преноси Срна.

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Тагови :

Слободан Јавор

канализација

Приједор

Радови на мрежи

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