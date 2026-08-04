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Туристи сваке године насједају на исте преваре: Ево како да се заштитите

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 14:39

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Мушкарац у продавници сувенира
Фото: Pexels/Joaquin Carfagna

Туристичка путовања доносе бројна лијепа искуства, али опуштеност и непознавање локалних правила често могу учинити путнике лаком метом за преваре.

Иако су многи туристички трикови добро познати, преваранти их и даље користе јер се ослањају на журбу, непажњу и повјерење људи.

Посебан опрез потребан је са непознатим особама које нуде „помоћ“, упорно препоручују одређене ресторане, продавнице или локације, јер иза тога понекад стоји скривена намјера.

Сумњиво је и када су смјештај, излети или превоз понуђени по нереално ниским цијенама, па је прије плаћања важно провјерити рецензије и понуде.

Туристи често губе новац и приликом замјене валута због скривених провизија и неповољних курсева, због чега треба користити само овлашћене мјењачнице и банке.

Приликом плаћања картицом не треба је давати из вида, нити остављати податке на непровјереним мјестима.

Стручњаци савјетују и да се не подлијеже агресивној продаји сувенира и услуга, већ да се понуде које изазивају сумњу једноставно одбију, преноси Глас.

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Тагови :

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