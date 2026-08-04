Туристи сваке године насједају на исте преваре: Ево како да се заштитите

Аутор:АТВ редакција
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Туристичка путовања доносе бројна лијепа искуства, али опуштеност и непознавање локалних правила често могу учинити путнике лаком метом за преваре.
Иако су многи туристички трикови добро познати, преваранти их и даље користе јер се ослањају на журбу, непажњу и повјерење људи.
Посебан опрез потребан је са непознатим особама које нуде „помоћ“, упорно препоручују одређене ресторане, продавнице или локације, јер иза тога понекад стоји скривена намјера.
Сумњиво је и када су смјештај, излети или превоз понуђени по нереално ниским цијенама, па је прије плаћања важно провјерити рецензије и понуде.
Туристи често губе новац и приликом замјене валута због скривених провизија и неповољних курсева, због чега треба користити само овлашћене мјењачнице и банке.
Приликом плаћања картицом не треба је давати из вида, нити остављати податке на непровјереним мјестима.
Стручњаци савјетују и да се не подлијеже агресивној продаји сувенира и услуга, већ да се понуде које изазивају сумњу једноставно одбију, преноси Глас.
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