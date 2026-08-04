Пуцњаве у Лукавици су посљедица сукоба Елеза и Ждрале, ево како је све почело

Аутор:Огњен Матавуљ
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Обрачуни у Источном Сарајеву, у којима су рањени Коста Пандуревић и Давор Дабић, посљедица су сукоба између криминалних група Дарка Елеза и Ђорђа Ждрале, који траје више од двије деценије и досада је однио најмање пет живота.
То за АТВ тврде извори укључени у истрагу пуцњава, које су у посљедњих 48 часова узнемирили Лукавицу.
За покушај тешког убиства Пандуревића осумњичен је Ждрале, који је након пуцњаве у блиндираном ”аудију А8” побјегао према Кантону Сарајево и за њим се интензивно трага. Ко је пуцао на Дабића није познато и полиција интензивно ради на идентификацији нападача.
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Пуцњава у Источном Новом Сарајеву: Рањен Коста Пандуревић, трага се за Ђорђем Ждралом
”Нападач је пришао Дабићу у улици Симе Милутиновића Сарајлије и према њему је из пиштоља са пригушивачем испалио осам хитаца, калибра 9mm. Погодио га је у главу и пету. Пјешке је побјегао између зграда, а досадашњи резултати истраге указују да је касније возилом умакао такође према Кантону Сарајево”, каже извор АТВ-а.
Обје жртве су, према оперативним подацима полиције, блиске Елезу. Дабић је годинама важио за Елезовог сарадника, док је Пандуревић својевремено био ”десна рука” Ждрале. Истражиоци тврде да је прије неколико мјесеци промијенио страну и приклонио се Елезу. На то, како наводе извори АТВ-а, указује и пуцњава у Спомен парку Враца од 7. јуна у којој је учествовало више особа. Састанак је наводно договорио Пандуревић, а у пуцњави је убијен Бранислав Јањић, блиски Елезов сарадник. Рањени су Сергеј Фуртула и Амел Богућанин, коме је живот спасио панцир, као и Блашко Фуртула који је у бјекству.
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Умро Бранислав Јањић, један од актера мафијашког обрачуна на Врацама
”Оперативни подаци указују да су посљедње пуцњаве посљедица 20-годишњег сукоба између Ждрале и Елеза. Тај сукоб траје и немогуће је предвидјети шта ће услиједити”, каже извор АТВ-а.
Након рањавања Дабића појавиле су се незваничне информације о наводној пуцњави на Врацама, али се испоставило да се радило о лажној узбуни. Ипак, на Врацама је данас била присутна специјална полиција МУП-а Кантона Сарајево. Како сазнајемо ту су из превентивних разлога и као подршка колегама из Источног Сарајева док траје потрага за Ждралом и нападачем на Дабића.
Историја сукоба Елеза и Ждрале датира од почетка 2006. године. Претходно су се упознали у КПЗ Кула гдје су у истовремено робијали због убиства. Постали су кумови, након што је Ждрале крстио Елезово дијете. О њиховом односу и сукобу Ждрале је детаљно свједочио у Суду БиХ, у оквиру предмета ”Лутка”. Према његовом исказу сукоб је почео у јануару 2006. године када га је Славиша Билинац Били (води се као нестао) упозорио да му Елез спрема ликвидацију. Ждрале је на суду тврдио да не зна шта је разлог.
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Коста Пандуревић се огласио из болнице након пуцњаве
Први покушај убиства догодио се 13. априла 2006. године. Слободанка Тошић, некадашња мис фотогеничности БиХ и плејбојева зечица, Ждралу је ”навукла” на локацију гдје је на њега пуцано из двије аутоматске пушке. Рањен је у руке и леђа, а као једног од нападача означио је Елеза.
Други покушај убиства догодио се 6. октобра 2006. у кафићу ”Спорт” у Источном Сарајеву. На Ждралу је тада пуцао Страхиња Рашета из Србије, али је промашио. Ждрале је узвратио паљбу и ранио нападача, који је побјегао у Србију.
Рат између двије криминалне групе након тога се распламсао. Ждралин близак пријатељ Борис Говедарица убијен је рафалима из аутоматске пушке 24. августа 2007. године код Тржног центра ”Том”. Владимир Влатко Мачар убијен је 30. јануара 2008. године у експлозији бомбе, која је била скривена у ”голф” који су убице паркирале пред његов кафић ”Омерта” на Палама.
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Нова пуцњава у Лукавици, рањен Давор Дабић
У експлозији су, ни криви ни дужни, убијени Милан Влашкић и Раде Магазин који су се ту случајно затекли, те су рањене четири особе. Мачар је био близак са Ждралом, као и Зоран Голуб Чарлама који је 10. августа 2008. године изрешетан са двије аутоматске пушке испред свог кафића ”Спорт”.
Недуго након тога Ждрале је напустио БиХ и отишао у Њемачку, након што су га истражни органи упозорили да му се спрема ликвидација снајпером. Накнадно је изручен у БиХ и 2010. године је осуђен за убиство некадашњег начелника Управе полиције МУП-а РС Љубише Савића Маузера на 20 година затвора. Казну је одлежао 2022. након што су му обједињене казне за убиство Маузера и убиство из 1996. године. У казну му је урачунато вријеме проведено у притвору, као и вријеме проведено у затвору због убиства из 1996. године.
За све наведене ликвидације у предмету ”Лутка” осуђено је више чланова криминалне група Дарка Елеза. Њих 15 добило је 118 година затвора, а највећу казну од 20 година затвора добио је Бојан Цвијан, некадашњи шеф Одсјека за наркотике у СИПА. Елез је годинама избјегавао правду и тек је у марту 2021. године изручен из Србије у БиХ. Након нагодбе с Тужилаштвом БиХ и споразумног признања кривице осуђен је на 15 година затвора.
Хроника
Darko Elez osuđen na 15 godina zatvora
Група, као и Елез, оглашени су кривим за организовани криминал и убиства Говедарице, Мачара, Влашкића, Магазина, Голуба и два покушаја убиства Ждрале. Осуђени су и за пљачке 2,2 милиона евра из комбија Привредне банке Сарајево (јун 2006.), 670.000 КМ из "Поште 2" (јун 2008.) у Сарајеву, 1,8 милиона КМ из комбија Павловић Интернешнал банке (август 2005.) и покушај пљачке 2,2 милиона КМ из пословнице Нове банке у Источном Сарајеву (новембар 2005.), прање новца и друго.
Елез је, на лични захтјев, на издржавање казне пребачен у Србију. Претходно му је, као и Ждрали, казна за раније убиство обједињена са пресудом у предмету Лутка и добио је јединствену казну од 20 године затвора. Тражио је и спајање са ранијом пресудом од девет година затвора, коју је одлежао у Србији. То му је, као и вријеме у притвору, убројано у јединствену казну и у априлу 2026. године је изашао из затвора као слободан човјек.
Елеза је Тужилаштво БиХ истраживало и због сумње да је био члан криминалне групе која се доводи у везу са убиствима Синише Миличевића Тигра у мају 2018. и Милоша Остојића у јануару 2019. године у Источном Сарајеву, планирања ликвидација Златана Ћука и Милоша Божовића, као и три изнуде. Истрага није резултирала подизањем оптужнице.
МУП Републике Српске у децембру 2022. године поднио је извјештај Тужилаштву БиХ против Дарка Елеза, вође кавачког клана Радоја Звицера и још једне особе, због сумње да су планирали ликвидацију Огњена Орашанина. Радило се о подметању бомбе под Орашанинов аутомобил, која је откривена и деактивирана 17. октобра 2020. године. У предмету су кориштени подаци из криптованих апликација. Истрага је активна и тужилачка одлука није донесена.
Од изласка на слободу Ђорђе Ждрале ”зарадио” је једну оптужницу. Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву оптужило га је да је, заједно са Зораном Шљивићем, нанио тјелесне повреде Н.К. и Н.Н. у априлу 2024. године. Сукоб се догодио на раскрсници Спасовданске и улице Прве сарајевске бригаде у Источном Новом Сарајеву. Случај још није добио судски епилог.
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Подигнута оптужница против Ђорђа Ждрале и Зорана Шљивића
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