Подигнута оптужница против Ђорђа Ждрале и Зорана Шљивића

Извор:

АТВ

25.02.2026

11:52

Đorđe Ždrale, hapšenje, premlaćivanje pištoljem, prijetnja bombom, Zoran Šjivić, Nikolina Šljivić
Фото: ATV

Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву подигло је оптужницу против Ђорђа Ждрале и Зорана Шљивића због наношења тјелесних повреда Н.К. и Н.Н.

Ради се о сукобу који се одиграо 14. априлa 2024. године на раскрсници Спасовданске и улице Прве сарајевске бригаде у Источном Новом Сарајеву.

Пријетили бацањем бомбе на кафић Николине Шљивић

У оптужници се наводи да је свему претходило то што су Л.С, Б.Е, Н.К. и Н.Н. испред кафића ”Сокић”, који је тада био власништво народног посланика Николине Шљивић, из аутомобила упутили пријетње да ће бацити бомбу на кафић. Шљивићева је о томе телефоном обавијестила Зорана, који је у друштву Ждрале и Косте Пандуревића дошао на раскрсницу.

policija rs noc

Хроника

Са Ждралом ухапшен и Зоран Шљивић: Пиштољем претукли људе који су им пријетили

”У међувремену Шљивићева је теренцем ”ауди Q7” онемогућила даље кретање ”пасата”, након чега су из ”голфа” изашли Зоран Шљивић и Ђорђе Ждрале. Свјесни забрањености свог дјела и хтијући његово извршење тјелесно су повриједили Н.К. и Н.Н. тако што су пришли возилу, ударили у њега, да би кроз отворен прозор један од њих откључао врата ”пасата”. Тада је Ждрале тупим предметом ударио у главу Н.К., а Шљивић је у главу ударио Н.Н.”, наводи се у оптужници.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Сокоцу. Уколико се докаже кривица оптуженима пријети новчана или казна до три године затвора.

Осуђен за убиство Маузера

Ђорђе Ждрале је познато име из криминалног миљеа. Учествовао је у више пуцњава и обрачуна, а 2010. године је осуђен на 20 година затвора због убиства Љубише Савића Маузера, некадашњег начелника Управе полиције РС, које је извршено 7. јуна 2000. године у Бијељини.

Ждрале је и 1996. године осуђен на седам година затвора због убиства Горана Батинића, од чега је одлежао пет година и три мјесеца. Из затвора је пуштен након што га је помиловао тадашњи предсједник Републике Српске Мирко Шаровић. Суђено му је и за учешће у убиству брачног пара Тодоровић, али је правоснажно ослобођен оптужбе.

На Ждралу два пута покушан атентат

На Ждралу је у два наврата покушан атентат током 2006. године, а напади су били резултат сукоба са његовим кумом Дарко Елезом који је због тога и осуђен. Елез је осуђен на 15 година затвора због више тешких кривичних дјела, међу којима су и два покушаја убиства Ђорђа Ждрале.

Đorđe Ždrale

Потврђена оптужница

Оптужница

Okružno tužilaštvo Istočno Sarajevo

Istočno Novo Sarajevo

