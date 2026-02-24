Жена избола мужа јер је галамио на ТВ због фудбала?

Извор:
Б92
24.02.2026
18:19
Коментари:0
Навијање за Наполи завршило се драматично за једног четрдесетогодишњег навијача, који је завршио у болници након што га је супруга ножем повриједила током свађе изазване фудбалском утакмицом.
Инцидент се догодио у недјељу поподне у насељу Каподимонте у Напуљу, док је брачни пар пратио меч Серије А између Аталанте и Наполија, који је тим из Бергама добио резултатом 2:1. Утакмица је од почетка изазивала нервозу код домаћина, посебно након контроверзне ВАР одлуке којом је поништен пенал претходно досуђен Наполију.
Изреволтиран дешавањима на терену, навијач је током сусрета гласно псовао и негодовао због одлука судије и игре свог тима. Међутим, његова супруга је, према наводима полиције, погрешно протумачила повике, вјерујући да су увреде упућене њој лично.
Неспоразум је брзо прерастао у озбиљну свађу. Према полицијском извјештају, жена је оптужила супруга да је вријеђа, а након што је одбио да напусти просторију, ситуација је ескалирала.
Најприје је према њему бацила маказе, које га нису погодиле, али се сукоб ту није завршио. У наставку је узела кухињски нож и убола га у лијеву страну тијела. Повријеђени мушкарац је, упркос шоку и крварењу, успио да позове хитне службе, најприје број 112, а потом и медицинску помоћ.
Према наводима истраге, жена је наставила да баца ножеве, од којих се један забио у зид стана.
Припадници карабињера из станице Каподимонте убрзо су стигли на лице мјеста и затекли хаотичну ситуацију. Тридесетпетогодишња жена је ухапшена и терети се за породично насиље, наношење тешких тјелесних повреда и незаконито коришћење хладног оружја.
Повријеђени навијач превезен је у болницу "Оспедале дел Маре", гдје су љекари потврдили да није животно угрожен. Медицинско особље истакло је да је брза реакција хитних служби била кључна како би се избјегле теже посљедице.
Овај необичан инцидент још једном показује колико емоције повезане са спортом могу измаћи контроли када се фрустрација и неспоразум претворе у насиље, преноси Б92.
