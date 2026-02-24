Logo
Large banner

Жена избола мужа јер је галамио на ТВ због фудбала?

Извор:

Б92

24.02.2026

18:19

Коментари:

0
Жена избола мужа јер је галамио на ТВ због фудбала?
Фото: Pixabay

Навијање за Наполи завршило се драматично за једног четрдесетогодишњег навијача, који је завршио у болници након што га је супруга ножем повриједила током свађе изазване фудбалском утакмицом.

Инцидент се догодио у недјељу поподне у насељу Каподимонте у Напуљу, док је брачни пар пратио меч Серије А између Аталанте и Наполија, који је тим из Бергама добио резултатом 2:1. Утакмица је од почетка изазивала нервозу код домаћина, посебно након контроверзне ВАР одлуке којом је поништен пенал претходно досуђен Наполију.

Изреволтиран дешавањима на терену, навијач је током сусрета гласно псовао и негодовао због одлука судије и игре свог тима. Међутим, његова супруга је, према наводима полиције, погрешно протумачила повике, вјерујући да су увреде упућене њој лично.

Неспоразум је брзо прерастао у озбиљну свађу. Према полицијском извјештају, жена је оптужила супруга да је вријеђа, а након што је одбио да напусти просторију, ситуација је ескалирала.

Милорад Додик

Република Српска

Додик о Станивуковићу: Потпуно се погубио и више не зна шта говори

Најприје је према њему бацила маказе, које га нису погодиле, али се сукоб ту није завршио. У наставку је узела кухињски нож и убола га у лијеву страну тијела. Повријеђени мушкарац је, упркос шоку и крварењу, успио да позове хитне службе, најприје број 112, а потом и медицинску помоћ.

Према наводима истраге, жена је наставила да баца ножеве, од којих се један забио у зид стана.

Припадници карабињера из станице Каподимонте убрзо су стигли на лице мјеста и затекли хаотичну ситуацију. Тридесетпетогодишња жена је ухапшена и терети се за породично насиље, наношење тешких тјелесних повреда и незаконито коришћење хладног оружја.

Ена Попов

Сцена

Мало ко зна: Ова пјевачица је завршила два факултета

Повријеђени навијач превезен је у болницу "Оспедале дел Маре", гдје су љекари потврдили да није животно угрожен. Медицинско особље истакло је да је брза реакција хитних служби била кључна како би се избјегле теже посљедице.

Овај необичан инцидент још једном показује колико емоције повезане са спортом могу измаћи контроли када се фрустрација и неспоразум претворе у насиље, преноси Б92.

Подијели:

Тагови :

Избоден мушкарац

Napoli

Atlanta

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик о Станивуковићу: Потпуно се погубио и више не зна шта говори

2 ч

17
Novac Evri Valuta

Занимљивости

Магнет за новац у кући: Како одабрати прави кутак за благостање

2 ч

0
Најпознатија дохрана за бебе повучена са тржишта

Економија

Најпознатија дохрана за бебе повучена са тржишта

2 ч

0
Марија Хулиса у центру скандала.

Свијет

Марија у центру скандала: Тврде да је одала Ел Менча, ево шта она поручује

2 ч

0

Више из рубрике

Пронађено тијело у Дунаву, полиција мушкарца извлачила кукама.

Хроника

Прве фотографије са мјеста проналаска тијела у Дунаву

2 ч

0
Ужас: Полиција кукама извлачила тијело мушкарца из ријеке

Хроника

Ужас: Полиција кукама извлачила тијело мушкарца из ријеке

4 ч

0
Илустрација

Хроника

Мито узео при повратку са скијања: Инспектору Марјановићу предложен притвор

4 ч

1
Мевлид Јашаревић негирао кривицу за пријетње службеницама затвора

Хроника

Мевлид Јашаревић негирао кривицу за пријетње службеницама затвора

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

22

Четвртфинале купа БиХ: Лакташи дочекују Радник

20

17

Лото резултати: Извучени бројеви у 16. колу

19

54

Херцеговци ријетка врста у Влади Републике Српске

19

49

Сви им завиде, а нико их не воли: Ова три знака имају све, али...

19

40

Страни туристички водичи без лиценце краду посао и крше закон

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner