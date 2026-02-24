Logo
Ужас: Полиција кукама извлачила тијело мушкарца из ријеке

Извор:

Блиц

24.02.2026

16:23

Фото: Танјуг/АП

Тијело мушкарца пронађено је у Дунаву, када су грађани пријавили да им се чини да у води плута тијело у близини једног сплава на Новом Београду.

Грађани су случај пријавили ријечној полицији, која је убрзо изашла на лице мјеста и установила да се заиста ради о тијелу које плута Дунавом.

Тијело мушкарца закачило се за мостић који са обале води до сплава на Новом Београду, те су полицајци, кукама морали да га откаче и извуку на обалу.

На терен је изашла и Хитна помоћ, која је могла само да констатује смрт мушкарца.

Сумња се да је тијело дуже вријеме у води

Тијело мушкарца изгледа као да је у води било дуже вријеме, а није немогућ сценарио и да због ниских температура дуже вријеме није испливало на површину, те се то догодило тек сада, када је дошло до пораста температуре.

На лицу мјеста биће обављен увиђај, а остаје да се утврди да ли се мушкарац утопио или је у питању злочин.

Колико је тијело дуго било у води, као и узрок смрти и идентитет мушкарца, утврдиће истрага и обдукција, преноси Блиц.

