Ужас: Полиција кукама извлачила тијело мушкарца из ријеке

Извор:
Блиц
24.02.2026
16:23
Тијело мушкарца пронађено је у Дунаву, када су грађани пријавили да им се чини да у води плута тијело у близини једног сплава на Новом Београду.
Грађани су случај пријавили ријечној полицији, која је убрзо изашла на лице мјеста и установила да се заиста ради о тијелу које плута Дунавом.
Тијело мушкарца закачило се за мостић који са обале води до сплава на Новом Београду, те су полицајци, кукама морали да га откаче и извуку на обалу.
На терен је изашла и Хитна помоћ, која је могла само да констатује смрт мушкарца.
Сумња се да је тијело дуже вријеме у води
Тијело мушкарца изгледа као да је у води било дуже вријеме, а није немогућ сценарио и да због ниских температура дуже вријеме није испливало на површину, те се то догодило тек сада, када је дошло до пораста температуре.
На лицу мјеста биће обављен увиђај, а остаје да се утврди да ли се мушкарац утопио или је у питању злочин.
Колико је тијело дуго било у води, као и узрок смрти и идентитет мушкарца, утврдиће истрага и обдукција, преноси Блиц.
