Бојић поручио Станивуковићу: Умјесто трамваја, боље размишљати о заобилазници

Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић огласио се поводом изјаве градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића да се планира увођење трамвајске линије Бања Лука-Лакташи, наглашавајући да о томе нису никада разговарали.
"Још у просторним плановима Републике Српске који су били на снази деценијама још из доба бивше СФРЈ све до 2015 .године била је предвиђена градња пруге од Бања Луке до Градишке. Видјевши да то није реално због огромне експропријације и инвестиције која није оправдана сви градови су упутили Републици допис да се одустане од те идеје и 2015.године укинута је пруга у просторним плановима Републике Српске", истакао је Бојић.
Он је додао да као што то није реално било тад, није реално ни сад да се гради трамвајска линија од Бања Луке до Лакташа јер нема гдје да прође траса за трамвај од великог броја стамбених и привредних објеката који су изграђени уназад годинама.
"Колега Станивуковић треба да избјегава 'симпатичне трикове' у изборној години и заједно са Републичким институцијама да размишља и ради предано на обезбјеђивању услова за изградњу обилазнице око Бања Луке јер је свакодневни саобраћајни колапс који се стално повећава и којим се блокира функционисање грађана и привреде", истакао је Бојић.
