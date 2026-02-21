Рибник: Потписани уговори са студентима и ученицима о додјели стипендија

Извор:
21.02.2026
Начелник општине Рибник Душко Дакић потписао је данас уговоре са 53 студента и четири средњошколца о додјели стипендија које су увећане за 20 одсто у односу на прошлу годину.
Висина студентских стипендија је од 120 до 180 КМ, а ђачких 60 КМ.
Дакић је Срни рекао да је општинским буџетом у овој години планирано 86.000 КМ за стипендије, те нагласио да је улагање у младост, инвестирање у будућност.
"Општина Рибник наставља праксу да се стипендирају сви студенти са подручја ове локалне заједнице, без обзир на годину студија, смјер студирања и власничку структуру факултета гдје се усавршавају студенти", навео је Дакић.
Он је додао да се финансирају и најбољи ученици Средњошколског центра у Горњем Рибнику.
Према његовим ријечима, ово је једна од најбољих инвестиција које општина Рибник може да реализује, а која има подршку извршне и законодавне власти.
