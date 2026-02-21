Logo
Велики преокрет: Метеоролози најавили драстичну промјену времена

Извор:

АТВ

21.02.2026

14:03

Бањалука
Фото: АТВ

Сунчаније вријеме праћено растом температура може се очекивати у наредним данима, а према најавама метеоролога, слиједи велики преокрет, јер ће температуре ићи и до 17 степени.

Недјеља, 22. фебруар

Како најављују из Републичког хидрометеоролошког завода, у недјељу током ноћи и јутра очекује се претежно облачно вријеме са слабим снијегом на истоку, док ће на југу и западу бити ведрије.

"Понегдје уз ријеке и по котлинама јутарња магла. У наставку дана све сунчаније уз пораст температуре, сем на истоку гдје ће се већи дио дана задржати облачно. Увече постепено наоблачење на сјеверу, које ће се током ноћи на понедјељак ширити ка свим крајевима. У Херцеговини и даље вјетровито, поподне бура у слабљењу", наводе они.

Вјетар ће бити слаб до умјерен и промјенљив, током дана у скретању на јужне смјерове.

"На југу умјерена, на ударе јака бура, која ће током поподнева слабити. Минимална температура ваздуха од минус два на западу до три на сјевероистоку, на југу до пет, у вишим предјелима од минус пет степени", стоји у прогнози.

Максимална температура ваздуха од осам на истоку до 15 на југу, у вишим предјелима од четири степена.

Понедјељак, 23. фебруар

У понедјељак се очекује промјенљиво облачно уз дуже сунчане периоде и још топлије.

"Минимална температура ваздуха од минус један до пет, у вишим предјелима од минус четири. Максимална температура ваздуха од 11 до 16, у вишим предјелима од седам", истичу они.

Уторак, 24. фебруар

У уторак се наставља топлије вријеме.

"Претежно облачно уз сунчане периоде, током дана на сјеверу и истоку с пролазном кишом. Минимална температура ваздуха од нула до шест, у вишим предјелима од минус три. Максимална температура ваздуха од 10 до 16, у вишим предјелима од осам степени", истичу метеоролози.

Сриједа, 25. фебруар

У сриједу изнадпросјечно топло.

"Након облачнијег јутра, током дана све сунчаније, на југу сунчано. Минимална температура ваздуха од нула до шест, у вишим предјелима од минус три. Максимална температура ваздуха од 11 до 17, у вишим предјелима од осам", наводе они.

Снијег

promjena vremena

Временска прогноза

