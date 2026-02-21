Њемачки барон погинуо у лавини на Алпима

Извор:
Њемачки барон Феликс Фрајхер цу Книпхаузен (49) погинуо је у лавини током скијања у швајцарским Алпима. Са њим је био и његов 15-годишњи син, који је спашен захваљујући псу и превезен у болницу.
Породични излет трагично се завршио у уторак поподне на скијалишту Савоњин у Швајцарској, када је дошло до лавине док су отац и син скијали ван уређених стаза. Други скијаши и бордери у близини били су на сигурном и одмах су алармирали спасилачке службе.
У опсежној акцији потраге и спасавања учествовала су три хеликоптера, припадници планинске службе спасавања и други спасиоци, а у помоћ су прискочили и пролазници. Један од паса трагача пронашао је 49-годишњег оца. Упркос брзом покушају реанимације, преминуо је на мјесту несреће.
Службени извори у почетку нису открили идентитет погинулог мушкарца, али су медији сазнали да је ријеч о њемачком баруну Феликсу , власнику дворца Боделшвинг у Дортмунду, Њемачка. Ту информацију њемачком Билду потврдио је и гласноговорник породице.
Смрт је касније потврдио и град Дортмунд, који је на својој интернет страници објавио осмртницу.
"Мисли становника Дортмунда су са његовом супругом Миретом зу Књифаусен и њихово троје дјеце", саопштили су.
Градоначелник Александер Калути изразио је саучешће, описујући баруна као врло пријатну, приступачну и емотивну особу са посебним смислом за хумор.
