Logo
Large banner

Њемачки барон погинуо у лавини на Алпима

Извор:

Телеграф

21.02.2026

12:17

Коментари:

0
Њемачки барон погинуо у лавини на Алпима

Њемачки барон Феликс Фрајхер цу Книпхаузен (49) погинуо је у лавини током скијања у швајцарским Алпима. Са њим је био и његов 15-годишњи син, који је спашен захваљујући псу и превезен у болницу.

Породични излет трагично се завршио у уторак поподне на скијалишту Савоњин у Швајцарској, када је дошло до лавине док су отац и син скијали ван уређених стаза. Други скијаши и бордери у близини били су на сигурном и одмах су алармирали спасилачке службе.

У опсежној акцији потраге и спасавања учествовала су три хеликоптера, припадници планинске службе спасавања и други спасиоци, а у помоћ су прискочили и пролазници. Један од паса трагача пронашао је 49-годишњег оца. Упркос брзом покушају реанимације, преминуо је на мјесту несреће.

glecer

Свијет

Алпски глечери пред нестајањем у овом вијеку

Службени извори у почетку нису открили идентитет погинулог мушкарца, али су медији сазнали да је ријеч о њемачком баруну Феликсу , власнику дворца Боделшвинг у Дортмунду, Њемачка. Ту информацију њемачком Билду потврдио је и гласноговорник породице.

Смрт је касније потврдио и град Дортмунд, који је на својој интернет страници објавио осмртницу.

"Мисли становника Дортмунда су са његовом супругом Миретом зу Књифаусен и њихово троје дјеце", саопштили су.

Градоначелник Александер Калути изразио је саучешће, описујући баруна као врло пријатну, приступачну и емотивну особу са посебним смислом за хумор.

(телеграф)

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Alpi

Швајцарска

скијање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лавина затрпала скијаше у аустријским Алпима

Свијет

Лавина затрпала скијаше у аустријским Алпима

2 мј

0
Пронађена тијела хрватских планинара

Регион

Пронађена тијела хрватских планинара

4 мј

0
Трага се за још двојицом Каштелана у Алпима у Словенији: Један нађен мртав у лавини

Регион

Трага се за још двојицом Каштелана у Алпима у Словенији: Један нађен мртав у лавини

4 мј

0
Снијег направио хаос: Бројни путеви затворени, саобраћај отежан

Свијет

Снијег направио хаос: Бројни путеви затворени, саобраћај отежан

4 мј

0

Више из рубрике

Принц Ендру

Свијет

Ендру имао милионски договор са Епстином

3 ч

0
Доналд Трамп први пут након девет година путује у Кину

Свијет

Доналд Трамп први пут након девет година путује у Кину

3 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Сукоби са Бриселом због одбране националног интереса

3 ч

0
Принц Ендру

Свијет

Језиво: Бивши британски принц Ендру осумњичен да је посматрао мучење дјевојчице!

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

09

Четири златне навике из бивше Југославије које штеде новац

14

49

Нападнути ватерполисти бањалучког Борца

14

42

Линдзи Вон: Било је потребно доста плочица и шрафова да би се све поново саставило

14

33

Кошарац: Егзодус сарајевских Срба - најпотреснија прича о етничком чишћењу

14

32

Тврде да су пронашли више од 30.000 тона злата: Једно од највећих налазишта на свијету?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner