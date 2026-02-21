Logo
Вукови могу да се навикну на људе, ево и када

21.02.2026

12:57

Коментари:

0
Вук
Фото: Pixabay/Wildfaces

Вукови се плаше људи, али могу да превазиђу тај страх и навикну се на близину људи, закључено је у најновијој, данас објављеној студији научника са Ветеринарског факултета у Бечу.

Шефица студије Сара Маршал-Песцини рекла је да резултати показују да вукови флексибилно прилагођавају своје понашање и ризицима и могућностима у пејзажима у којима доминира човјек, преноси портал Нашенал Лајбери оф Медицин.

Према њеним ријечима, то је кључни фактор успјеха вукова у урбаним подручјима.

Људи према вуковима гаје амбивалентан однос, наводе истраживачи.

С једне стране их виде као симбол снаге, интелигенције и ловачких вјештина, а с друге стране као зле и опасне.

За вука, човјек представља опасност, али истовремено му омогућава приступ храни, на примјер домаћим животињама попут оваца или коза.

Тим научника је проучавао понашање 185 вукова у различитим подручјима централне Италије, односно како се понашају у срединама под утицајем човјека.

илу-вук-28012026

Занимљивости

Хибриди вукова све популарнији за куповину, стручњаци упозоравају: Не знате с чим имате посла

Једно од подручја било је око Фиренце, гдје су научници камерама документовали реакције вукова на непознате предмете повезане са људима, на пример играчке и људске гласове.

Анализа видео-снимака показује да су се вукови у почетку плашили објеката, али су страх постепено губили.

Када су чули људске гласове, понашали су се уплашено, али и ту је током времена настао ефекат навикавања.

У оба случаја, животиње су биле мање плашљиве када нису биле саме, већ у групи.

,,Близина вукова у густо насељеним срединама је нови феномен“, наводе научници и додају да с обзиром на разноврсну доступност хране, способност рјешавања проблема и учење, може да се претпостави да управо друштвеност животиња јача њихову способност да успијевају и у срединама које обликује човјек.

Ова екстремна прилагодљивост отежава људима да планирају ефикасне мјере одвраћања.

,,Заједно, наши резултати показују велики потенцијал вукова да се снађу у људским срединама захваљујући разноврсном, флексибилном и комплексном понашању“, наводе истраживачи и додају да остаје отворено питање да ли људи могу да одговоре на изазов коегзистенције са животињама које имају сличне ефикасне и комплексне способности.

