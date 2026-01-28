Logo
Фински ирваси на удару "руских" вукова

РТ Балкан

28.01.2026

08:05

Вук
Фото: pexels/patrice schoefolt

Суочени са рекордним бројем напада вукова на ирвасе, становници сјевера Финске шушкају да је за све крива — Русија. Власти у Хелсинкију, међутим, инсистирају да се још ништа поуздано не зна.

У 2025. години пријављено 2.124 ирваса које су убили вукови, али Удружење пастира ирваса Финске каже да се то односи само на животиње чији су остаци пронађени. Медијима су показали фотографије костура у шуми, оглоданих до коске.

"Кад видите довољно мртвих, знате. Постоје знакови да су у питању вукови. Увијек нападају грло и ноге", изјавио је за "Гардијан" Јуха Кујала, 54-годишњи гонич ирваса.

Сваке године, Кујала пушта своје ирвасе у шуме код Куусама, близу границе са Русијом. Тамо проводе зиму на испаши, хранећи се травом, лишајевима и печуркама.

Финска је затражила пријем у НАТО у прољеће 2022, послије почетка Специјалне војне операције у Украјини, и затворила границу са Русијом. Животиње, међутим, иду куда им је воља.

Убијен вук добој

Друштво

Ловци у акцији: Одстријељен вук у насељу Липац

Кујала инсистира да његове ирвасе једу вукови који прелазе границу.

"Моје имање је 38 километара од руске границе. Кад падне снијег, видите трагове који долазе с њихове стране", каже он.

Научници из финског Института за природне ресурсе нису толико сигурни. Миа Валтонен, задужена за генетско тестирање вукова које ловци убију у оквиру програма контроле популације, каже да јој се чини да је већина страног поријекла, али напомиње да још није завршен генетски попис финских вукова.

"Не можемо бити сигурни да већина тих вукова долази из Русије. Јесте вјероватно, али не можемо то рећи са сигурношћу", каже она.

То не спријечава мјештане Куусама да теоретишу како су се руски вукови осилили јер су сви ловци "послати на фронт у Украјину".

овца

Градови и општине

Вукови нападају у чопору: Заклали стотину оваца и коза

Кујала је тако испричао британским медијима да се број руских вукова удвостручио током Другог свјетског рата, када су милиони мушкараца мобилисани за борбу против Трећег рајха. Нешто слично се десило и када се Совјетски савез распао 1991.

Вукови су иначе донедавно били заштићена врста у ЕУ, али је Брисел прошле године дозволио лов на њих. Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен је имала личне разлоге да се залаже за ту мјеру: 2022. године је вук појео коња на њеној фарми у Доњој Саксонији.

(рт балкан)

вукови

Вук

Финска

напад вукова

