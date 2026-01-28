Бивша прва дама Јужне Кореје осуђена на 20 мјесеци затвора због корупције

Извор:
Јужнокорејски суд осудио је бившу прву даму Ким Кеон Хее на 20 мјесеци затвора због корупције, уочи пресуде бившем предсједнику Јоону Сук Јеолу због увођења војног режима прије годину дана.
Централни окружни суд у Сеоулу прогласио је Ким кривом за примање поклона од Цркве уједињења у замјену за пословне услуге.
Пресуда је услиједила као изненађење након што је независни специјални тужилац тражио казну од 15 година затвора за Ким по основу оптужби за мито, манипулацију цијенама дионица и кршење закона о политичком финансирању.
Суд је ослободио Ким оптужби за манипулацију цијенама дионица и кршење закона о политичком финансирању, наводећи да нема довољно доказа.
Бивши предсједник Јужне Кореје осуђен на пет година затвора
Тим одбране Ким захвалио је суду на пресуди, али је оцијенио да је казна од 20 мјесеци затвора због мита "релативно висока". Навели су да ће размотрити жалбу.
Ким је у притвору од аугуста, када је суд у Сеоулу одобрио налог за њено хапшење уз образложење да постоји ризик од уништавања доказа.
1 ч0
1 ч0
1 ч0
1 ч0
