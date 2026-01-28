Logo
Large banner

Бивша прва дама Јужне Кореје осуђена на 20 мјесеци затвора због корупције

Извор:

Кликс

28.01.2026

07:52

Коментари:

0
Бивша прва дама Јужне Кореје осуђена на 20 мјесеци затвора због корупције
Фото: Pixabay

Јужнокорејски суд осудио је бившу прву даму Ким Кеон Хее на 20 мјесеци затвора због корупције, уочи пресуде бившем предсједнику Јоону Сук Јеолу због увођења војног режима прије годину дана.

Централни окружни суд у Сеоулу прогласио је Ким кривом за примање поклона од Цркве уједињења у замјену за пословне услуге.

Пресуда је услиједила као изненађење након што је независни специјални тужилац тражио казну од 15 година затвора за Ким по основу оптужби за мито, манипулацију цијенама дионица и кршење закона о политичком финансирању.

Суд је ослободио Ким оптужби за манипулацију цијенама дионица и кршење закона о политичком финансирању, наводећи да нема довољно доказа.

674f4491d926f Јун Сук Јеол

Свијет

Бивши предсједник Јужне Кореје осуђен на пет година затвора

Тим одбране Ким захвалио је суду на пресуди, али је оцијенио да је казна од 20 мјесеци затвора због мита "релативно висока". Навели су да ће размотрити жалбу.

Ким је у притвору од аугуста, када је суд у Сеоулу одобрио налог за њено хапшење уз образложење да постоји ризик од уништавања доказа.

Подијели:

Тагови:

Јужна Кореја

корупција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Робот

Наука и технологија

Ово је прва земља која је усвојила закон о вјештачкој интелигенцији

4 д

0
Бивши премијер осуђен на 23 године затвора

Свијет

Бивши премијер осуђен на 23 године затвора

1 седм

0
Затражена смртна казна за бившег јужнокорејског предсједника

Свијет

Затражена смртна казна за бившег јужнокорејског предсједника

2 седм

0
Скандал у Јужној Кореји: Бивша прва дама примала мито

Свијет

Скандал у Јужној Кореји: Бивша прва дама примала мито

4 седм

0

Више из рубрике

Стопа смртности од рака плућа у ЕУ опада, разлог је престанак пушења

Свијет

Стопа смртности од рака плућа у ЕУ опада, разлог је престанак пушења

1 ч

0
Пожар у болници, више повријеђених, пацијент ухапшен

Свијет

Пожар у болници, више повријеђених, пацијент ухапшен

1 ч

0
Турска плани да с војском уђе у Иран: Да ли је ово знак да рат само што није почео?

Свијет

Турска плани да с војском уђе у Иран: Да ли је ово знак да рат само што није почео?

1 ч

0
Проговорио бивши шеф: Откривена "велика тајна" Такера Карлсона

Свијет

Проговорио бивши шеф: Откривена "велика тајна" Такера Карлсона

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

59

Трећи дан блокаде граничних прелаза за теретњаке због нових правила ЕУ

08

53

Ко све добија више новца: Студентске стипендије расту са 200 на 300 КМ

08

53

Захарова: НАТО у паници, јер нема коме да се жали због Гренланда

08

48

Погинуо познати политичар у паду авиона, огласио се и премијер

08

44

Американци масовно бришу ТикТок због нових услова

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner