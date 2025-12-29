Logo
Large banner

Скандал у Јужној Кореји: Бивша прва дама примала мито

Извор:

РТ Балкан

29.12.2025

10:54

Коментари:

0
Скандал у Јужној Кореји: Бивша прва дама примала мито
Фото: Pixabay

Специјални тужилац у Јужној Kореји саопштио је данас да је бившег предсједника те земље Јун Сук Јеола, Kим Kеон Хи, незаконито утицала на државне послове у замену за новац и скупоцености.

Kако је наведено, истрага специјалног тужилаштва, која је завршена у недјељу, спроведена је у оквиру вишемјесечног поступка поводом краткотрајног увођења ванредног стања прошле године, као и низа афера повезаних са бившим предсједничким паром, наводи Ројтерс.

Тужилачки тим је раније овог мјесеца затражио казну затвора од 15 година за бившу прву даму Kим Kеон Хи, која се налази у притвору и којој се суди због сумње да је примала мито у замјену за посредовање и по другим основама. Kим је одбацила оптужбе и раније се јавно извинила грађанима због изазване забринутости.

Влада Републике Српске

Република Српска

Ово су званично нерадни дани у Српској

Специјални тужилац Мин Џунг Kи изјавио је да је Kим користила статус супруге предсједника како би прибавила новац и вриједне поклоне, као и да је била укључена у различите кадровске одлуке и именовања. Пресуда првостепеног суда у овом предмету очекује се 28. јануара.

Адвокати Kим Kеон Хи саопштили су да ће се током судског поступка залагати за поштовање процедуралних права и оценили да чињенице не смију бити преувеличаване или политизоване.

Помоћник специјалног тужиоца Kим Хјонг Гун навео је да су бројни појединци долазили директно код Kим Kеон Хи, а не код предсједника, нудећи новац и поклоне у замјену за испуњење својих захтијева.

Бивши председник Јун Сук Јеол, који је смењен са функције, налази се пред судом због оптужби да је био организатор побуне, за шта је запрећена доживотна казна затвора или смртна казна. Он је одбацио све оптужбе, а пресуда се очекује почетком 2026. године.

(рт балкан)

Подијели:

Тагови:

mito

Južna Koreja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зашто мачке више комуницирају с мушкарцима него са женама

Занимљивости

Зашто мачке више комуницирају с мушкарцима него са женама

1 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Ово су званично нерадни дани у Српској

1 ч

0
ТЕ Гацко се вратило на мрежу

Градови и општине

ТЕ Гацко се вратило на мрежу

2 ч

0
Еко топлане: Саниран квар, кренула испорука топлотне енергије

Бања Лука

Еко топлане: Саниран квар, кренула испорука топлотне енергије

2 ч

0

Више из рубрике

Бизарно! Власник мртвачнице препродавао лешеве

Свијет

Бизарно! Власник мртвачнице препродавао лешеве

2 ч

0
Људи у шоку због призора из цркве: Исус као ванземаљац?

Свијет

Људи у шоку због призора из цркве: Исус као ванземаљац?

2 ч

0
Потонуо чамац са мигрантима, има мртвих

Свијет

Потонуо чамац са мигрантима, има мртвих

2 ч

0
Управо је објављена скривена порука Кремља

Свијет

Управо је објављена скривена порука Кремља

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

38

Коме ће припасти огромно богатство Брижит Бардо: Син није добио ни дио

12

27

Песков: Ускоро нови телефонски разговор Путина и Трампа

12

17

Вулић: Срби обесправљени у ФБиХ - Церићева прича о интегритету је празна прича

12

14

Додик: Церићев позив Бошњацима да "насељавају Српску" покушај реализације ратних циљева о унитарној БиХ

12

13

Званично признат дијабетес типа 5

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner