Скандал у Јужној Кореји: Бивша прва дама примала мито

Специјални тужилац у Јужној Kореји саопштио је данас да је бившег предсједника те земље Јун Сук Јеола, Kим Kеон Хи, незаконито утицала на државне послове у замену за новац и скупоцености.
Kако је наведено, истрага специјалног тужилаштва, која је завршена у недјељу, спроведена је у оквиру вишемјесечног поступка поводом краткотрајног увођења ванредног стања прошле године, као и низа афера повезаних са бившим предсједничким паром, наводи Ројтерс.
Тужилачки тим је раније овог мјесеца затражио казну затвора од 15 година за бившу прву даму Kим Kеон Хи, која се налази у притвору и којој се суди због сумње да је примала мито у замјену за посредовање и по другим основама. Kим је одбацила оптужбе и раније се јавно извинила грађанима због изазване забринутости.
Специјални тужилац Мин Џунг Kи изјавио је да је Kим користила статус супруге предсједника како би прибавила новац и вриједне поклоне, као и да је била укључена у различите кадровске одлуке и именовања. Пресуда првостепеног суда у овом предмету очекује се 28. јануара.
Адвокати Kим Kеон Хи саопштили су да ће се током судског поступка залагати за поштовање процедуралних права и оценили да чињенице не смију бити преувеличаване или политизоване.
Помоћник специјалног тужиоца Kим Хјонг Гун навео је да су бројни појединци долазили директно код Kим Kеон Хи, а не код предсједника, нудећи новац и поклоне у замјену за испуњење својих захтијева.
Бивши председник Јун Сук Јеол, који је смењен са функције, налази се пред судом због оптужби да је био организатор побуне, за шта је запрећена доживотна казна затвора или смртна казна. Он је одбацио све оптужбе, а пресуда се очекује почетком 2026. године.
