Бизарно! Власник мртвачнице препродавао лешеве

29.12.2025

10:21

Бизарно! Власник мртвачнице препродавао лешеве
Када су студенти медицине ушли у Харвардску мртвачницу , нису имали појма да се један од најмрачнијих скандала у историји америчке академије одвија иза затворених врата. Седрик Лоџ , дугогодишњи управник Харвардске мртвачнице, осуђен је на осам година затвора због вишегодишње илегалне продаје донираних дијелова тијела за науку.

Према судској пресуди, између 2018. и 2020. године, Лоџ је систематски уклањао дијелове тијела покојника прије кремације и слао их купцима широм Сједињених Држава. Мозгови, руке, па чак и људска лица завршили су на црном тржишту. Његова супруга , Дениз Лоџ , такође је била умјешана у злочин, помажући му у дистрибуцији, и осуђена је на нешто више од годину дана затвора због своје улоге.

Тужитељка Алисан Мартин је током суђења истакла готово невјероватан ниво бизарности злочина. У једном случају, кожа преминуле особе је коришћена за израду кожног омота књиге, док је у другом продато људско лице. „Можда да би се изложило на полици, или можда за нешто још језивије“, рекла је Мартин, додајући да је Лоџ „третирао дијелове вољених људских бића као декоративне предмете који би се могли продати за неколико хиљада долара “.

Седрик Лоџ је радио на Харварду скоро три деценије , стекавши репутацију поузданог и посвећеног запосленог. Међутим, иза кулиса његовог свакодневног рада одвијала се тајна операција у којој су тијела донирана науци, са циљем образовања будућих љекара, завршавала у рукама колекционара и на бизарном црном тржишту.

На суду у Пенсилванији, Лоџ се изјаснио кривим и изразио кајање, док је његов адвокат описао његове поступке као „гнусне и неодбрањиве“. Након што је скандал откривен 2023. године, Харвард је обуставио свој програм донирања органа на пет мјесеци и спровео интерну истрагу.

Истрага је показала да Лоџ није дјеловао сам. Најмање шест особа, укључујући запосленог у крематоријуму у држави Арканзас, признало је кривицу. Ипак, суд је одбацио грађанске тужбе које су породице покојника поднијеле против Харварда, тврдећи да институција није била директно умјешана у кривична дјела.

Случај је озбиљно пољуљао повјерење јавности у научне и медицинске институције, подсјећајући колико танка може бити линија између етике и ужаса. Донирање тијела науци, чин који би требало да служи напретку медицине и човјечанства, у овом случају је претворен у мрачну трговину смрћу.

(дневно)

