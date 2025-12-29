Покушај убиства у Источном Сарајеву

Извор:
СРНА
29.12.2025
09:48
Коментари:0
Полиција трага за лицем које је на подручју Источног Сарајева покушало да убије мушкарца из Источне Илиџе чији су иницијали К.П.
Полицијској управи Источно Сарајево пријављено је да је непознато маскирано лице у суботу у 22.55 часова пуцало из ватреног оружја у правцу К.П, који је потом испалио више хитаца у правцу нападача.
Мушкарац К.П. је полицији предао пиштољ за који није посједовао дозволу за ношење и држање, након чега је лишен слободе због недозвољене производње и промета оружја или експлозивних материја, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
Из полиције наводе да под надзором тужиоца Окружног јавног тужилаштво Источно Сарајево предузимају све мјере и радње на проналаску извршиоца кривичног дјела убиство у покушају.
