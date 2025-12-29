Logo
Ава Карабатић објавила вјеридбу и показала прстен

Фото: Printscreen/Instagram

Ријалити учесница Ава Карабатић објавила је на друштвеним мрежама да се вјерила, подијеливши фотографију прстена на руци и поруку којом је потврдила нову животну фазу.

- Рекла сам 'да' - написала је Карабатић уз објаву, која је одмах изазвала велику пажњу јавности.

Након ранијих спекулација да се на њеним фотографијама појављује "измишљени АИ партнер", Ава је сада открила идентитет свог заручника и детаље њихове везе.

- Лазар-Иван није никакав богаташ нити криминалац, он је медицински техничар који поштено ради у болници. Стан плаћамо равноправно, пола-пола, јер партнерство за мене значи заједништво, а не корист - поручила је Карабатић.

Додала је да је њен избор резултат личне одлуке и вриједности које, како наводи, данас ријетко долазе у први план.

- Бирала сам човјека, мир и достојанство. И иза тог избора стојим потпуно - навела је она.

Подсјетимо, Карабатић је недавно изазвала бројне реакције када је објавила фотографију с партнером уз опис који је сугерисао да је ријеч о лику генерисаном уз помоћ вјештачке интелигенције. Тај потез покренуо је лавину коментара на друштвеним мрежама.

Пратиоци су тада примијетили необичан текст испод фотографије, у којем је писало:

- Ако желиш да ти и твој измишљени АИ партнер изгледате реалније, пошаљи ми коју желиш позадину иза себе. Такођер, могу ти промијенити оутфит, нико неће схватити да је све лаж, односно вјештачка интелигенција.

сандук-гробље-погребници

Србија

Ничу приватна гробља: Парцеле без дозволе, а покојници без евиденције

Неколико дана касније, Ава је појаснила ситуацију и објавила заједничку фотографију са стварним партнером, истичући да он не воли јавна појављивања.

- Иако мој дечко Лазар није за медијска појављивања и не воли се показивати, успјела сам га наговорити бар за једну заједничку слику. Како је живот чудан – колико је година прошло откако смо се упознали у мом најљепшем граду Задру, у факултетским данима, па нас судбина након толико времена поново споји, и то у ресторану. Изгледа да љубав заиста иде кроз желудац. Велики пољубац од нас - написала је Карабатић.

