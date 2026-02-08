Крвнику из Ниша одређен притвор: осумњичен да је убио мајку двоје дјеце на кућном прагу

08.02.2026
14:40
Пред Вишим јавним тужилаштвом у Нишу саслушан је осумњичени Душко Г. (56), који се терети да је брутално убио куму Александру Ш. (44).
На приједлог тужилаштва, Виши суд у Нишу одредио му је притвор у трајању од 30 дана.
"Неправноснажним рјешењем Вишег суда у Нишу одређен је притвор против осумњиченог Д.Г. у трајању од 30 дана. Притвор је одређен на основу Закона о кривичном поступку", саопштила је портпаролка Вишег суда у Нишу, Кристина Перић.
Из Вишег јавног тужилаштва у Нишу додају да је осумњичени изнео одбрану пред тужиоцем, а након саслушања тужилац је поднио приједлог за притвор јер постоје околности које указују на опасност од бјекства и због могућег ометања несметаног вођења поступка.
"У Вишем јавном тужилаштву у Нишу саслушан је осумњичени Д.Г., коме се на терет ставља извршење кривичних дјела тешког убиства и недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја. Након саслушања, поступајући тужилац је судији за претходни поступак поднио приједлог за одређивање притвора због опасности од бекства и угрожавања несметаног вођења поступка", наводе из тужилаштва.
Поред Душка Г., пред тужиоцем су саслушани и С.А. из Ниша, због сумње да је учинио кривично дјело непријављивања кривичног дјела и учиниоца и Д.Г. из Крушевца, осумњичен за помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.
"Осумњичени су изнели одбрану на саслушању. Тужилац је предложио притвор за С.А. и Д.Г. јер постоји основана сумња да би могли ометати поступак утицајем на свједоке", саопштило је ВЈТ у Нишу.
Убиство се, подсјетимо, догодило 6. фебруара око 7.30 часова на раскрсници Улица Балачких одреда и Станоја Главаша у Нишу, у близини куће несрећне жене.
Осумњичени је био у друштву другог мушкарца када је испалио неколико хитаца у жртву са којом је у кумовским везама.
