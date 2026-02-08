Logo
Large banner

Крвнику из Ниша одређен притвор: осумњичен да је убио мајку двоје дјеце на кућном прагу

08.02.2026

14:40

Коментари:

0
Крвнику из Ниша одређен притвор: осумњичен да је убио мајку двоје дјеце на кућном прагу

Пред Вишим јавним тужилаштвом у Нишу саслушан је осумњичени Душко Г. (56), који се терети да је брутално убио куму Александру Ш. (44).

На приједлог тужилаштва, Виши суд у Нишу одредио му је притвор у трајању од 30 дана.

"Неправноснажним рјешењем Вишег суда у Нишу одређен је притвор против осумњиченог Д.Г. у трајању од 30 дана. Притвор је одређен на основу Закона о кривичном поступку", саопштила је портпаролка Вишег суда у Нишу, Кристина Перић.

Из Вишег јавног тужилаштва у Нишу додају да је осумњичени изнео одбрану пред тужиоцем, а након саслушања тужилац је поднио приједлог за притвор јер постоје околности које указују на опасност од бјекства и због могућег ометања несметаног вођења поступка.

"У Вишем јавном тужилаштву у Нишу саслушан је осумњичени Д.Г., коме се на терет ставља извршење кривичних дјела тешког убиства и недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја. Након саслушања, поступајући тужилац је судији за претходни поступак поднио приједлог за одређивање притвора због опасности од бекства и угрожавања несметаног вођења поступка", наводе из тужилаштва.

Саслушана још двојица

Поред Душка Г., пред тужиоцем су саслушани и С.А. из Ниша, због сумње да је учинио кривично дјело непријављивања кривичног дјела и учиниоца и Д.Г. из Крушевца, осумњичен за помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.

"Осумњичени су изнели одбрану на саслушању. Тужилац је предложио притвор за С.А. и Д.Г. јер постоји основана сумња да би могли ометати поступак утицајем на свједоке", саопштило је ВЈТ у Нишу.

Убиство се, подсјетимо, догодило 6. фебруара око 7.30 часова на раскрсници Улица Балачких одреда и Станоја Главаша у Нишу, у близини куће несрећне жене.

Осумњичени је био у друштву другог мушкарца када је испалио неколико хитаца у жртву са којом је у кумовским везама.

Подијели:

Тагови:

Убиство у Нишу

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жена убијена у Нишу

Србија

"Излази, нећу тебе"! Детаљи језиве параноје убице Александре: Умислио да му спрема смрт, па је хладно убио!

1 д

0
Жена убијена у Нишу

Србија

Душко био кум на вјенчању Александре: Осумњичен за бруталну убиство, испливали нови детаљи

12 ч

0
Убица пријетио Александри прије свирепог злочина: Побићу вас све

Хроника

Убица пријетио Александри прије свирепог злочина: Побићу вас све

2 д

0
Кравица пропјевао на саслушању: Банда пријетила власницима локала, тражили огроман новац за "заштиту"

Хроника

Кравица пропјевао на саслушању: Банда пријетила власницима локала, тражили огроман новац за "заштиту"

3 д

0

Више из рубрике

Рањен ловац на Мањачи!

Хроника

Рањен ловац на Мањачи!

7 ч

0
Велики пожар: Горјела кућа, још се не зна узрок

Хроника

Велики пожар: Горјела кућа, још се не зна узрок

10 ч

0
Запалило се возило на аутопуту код Сарајева

Хроника

Запалило се возило на аутопуту код Сарајева

23 ч

0
Ухапшен возач који се спуштао низ степенице Тржнице, био пијан

Хроника

Ухапшен возач који се спуштао низ степенице Тржнице, био пијан

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Кошаркаши Студента побиједили Младост

20

41

Стевановић: Када су видјели Бланушу и Тривићку, људи су се окренули и нагрнули са нама

20

38

Каран - Блануша: Резултати избора по градовима и општинама

20

29

Преокрет у Приједору: Синиша Каран однио побједу

20

16

Додик честитао побједу Карану

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner