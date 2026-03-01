Logo
Large banner

Оштра порука Револуционарне гарде: Креће историјска одмазда!

Извор:

АТВ

01.03.2026

07:31

Коментари:

0
Оштра порука Револуционарне гарде: Креће историјска одмазда!
Фото: Tanjug/AP/Sepahnews

Иранска елитна јединица Револуционарне гарде Корпус чувара исламске револуције (ИРГЦ) запријетила је Израелу и Сједињеним Државама „најжешћом офанзивном операцијом“ у историји Исламске Републике, која би требало да започне сваког тренутка.

Пријетња је услиједила након што је у суботу у америчким и израелским нападима убијен врховни вођа ајатолах Али Хаменеи, што је подстакло иранске власти да смјеста обећају одмазду.

Најавили одмазду

Корус чувара исламске револуције (ИРГЦ) недуго након напада упутио је упозорење.

убијене хамнеи

Свијет

Иран потврдио: Убијен Ајатолах Али Хамнеи!

„Против окупираних земаља и база америчких терориста ускоро ће започети најжешће офанзивне операције у историји Оружаних снага Исламске Републике Иран“, поручили су.

Иранска влада у саопштењу је навела како „овај велики злочин никада неће остати без одговора и окренуће нову страницу у историји исламског свијета“.

Ајатолах Хамени

Свијет

Трамп објавио: Ирански врховни вода Али Хаменеи је мртав!

У међувремену се огласило и Врховно вијеће за националну безбједност (СНСЦ), које је поручило да ће заједнички америчко-израелски напади на Иран „покренути масовни устанак у борби против свјетских тлачитеља“.

То моћно тијело, које координише иранске одбрамбене и безбједносне стратегије, додало је како ће Иран и његови савезници након овога бити само „отпорнији и одлучнији“.

Подијели:

Тагови :

Убијен Али Хамнеи

Израел Иран

Револуционарна гарда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу

Свијет

Трамп: Кампања против Ирана може да траје дуго или неколико дана

14 ч

0
Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Ројтерс: Хамнеи је мртав, пронађено тијело

14 ч

1
Нетанјаху: Многи знаци указују да Хамнеија "више нема"

Свијет

Нетанјаху: Многи знаци указују да Хамнеија "више нема"

15 ч

0
Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана

Свијет

Медији: Вјерује се да је Хамнеи убијен

15 ч

0

Више из рубрике

Иран потврдио: Убијен Ајатолах Али Хамнеи!

Свијет

Иран потврдио: Убијен Ајатолах Али Хамнеи!

4 ч

5
Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана

Свијет

Трамп објавио: Ирански врховни вода Али Хаменеи је мртав!

13 ч

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Свијет

Ирански медији: Ајатолах је жив и руководи ситуацијом

14 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу

Свијет

Трамп: Кампања против Ирана може да траје дуго или неколико дана

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

01

Цвијановић: Размонтираћемо све Конаковићеве манипулације

11

59

Амиџић: Народ не може бити урбанистички вишак – институције морају бити у центру

11

53

Маскирани разбојник опљачкао апотеку, раднице се "заледиле" од страха

11

45

Од Њемачке до Поткозарја: Џејмс и Драгана оживјели село изнад Градишке

11

35

Оштећена амбасада Србије у Техерану током ваздушних напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner