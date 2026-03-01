Оштра порука Револуционарне гарде: Креће историјска одмазда!

Извор:
АТВ
01.03.2026
07:31
Иранска елитна јединица Револуционарне гарде Корпус чувара исламске револуције (ИРГЦ) запријетила је Израелу и Сједињеним Државама „најжешћом офанзивном операцијом“ у историји Исламске Републике, која би требало да започне сваког тренутка.
Пријетња је услиједила након што је у суботу у америчким и израелским нападима убијен врховни вођа ајатолах Али Хаменеи, што је подстакло иранске власти да смјеста обећају одмазду.
Корус чувара исламске револуције (ИРГЦ) недуго након напада упутио је упозорење.
„Против окупираних земаља и база америчких терориста ускоро ће започети најжешће офанзивне операције у историји Оружаних снага Исламске Републике Иран“, поручили су.
Иранска влада у саопштењу је навела како „овај велики злочин никада неће остати без одговора и окренуће нову страницу у историји исламског свијета“.
У међувремену се огласило и Врховно вијеће за националну безбједност (СНСЦ), које је поручило да ће заједнички америчко-израелски напади на Иран „покренути масовни устанак у борби против свјетских тлачитеља“.
То моћно тијело, које координише иранске одбрамбене и безбједносне стратегије, додало је како ће Иран и његови савезници након овога бити само „отпорнији и одлучнији“.
