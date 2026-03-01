Logo
Иран потврдио: Убијен Ајатолах Али Хамнеи!

АТВ

01.03.2026

07:18

Иран потврдио: Убијен Ајатолах Али Хамнеи!
Фото: Tanjug / AP / Mukhtar Khan

Врховни вођа Ирана Али Хамнеи убијен је у нападима Израела и Сједињених Држава, јавила је иранска државна телевизија.

- Врховни вођа Ирана имам Хамнеи је преминуо - наводи се у саопштењу.

Иранска влада је прогласила 40 дана жалости и нерадну недјељу након смрти врховног вође Алија Хамнеија.

Амерички предсједник Доналд Трамп и високи израелски званичник, подсјетимо, раније су изјавили да је Хамнеи убијен, али је Техеран до сада одбијао да то потврди.

Иранска агенција Фарс претходно је пренијела да су у нападима погинула и четири члана његове породице међу којима су ћерка и унука.

Али Хамнеи

Убијен Али Хамнеи

Израел Иран

