Иран потврдио: Убијен Ајатолах Али Хамнеи!

Извор:
АТВ
01.03.2026
07:18
Коментари:5
Врховни вођа Ирана Али Хамнеи убијен је у нападима Израела и Сједињених Држава, јавила је иранска државна телевизија.
- Врховни вођа Ирана имам Хамнеи је преминуо - наводи се у саопштењу.
Иранска влада је прогласила 40 дана жалости и нерадну недјељу након смрти врховног вође Алија Хамнеија.
Амерички предсједник Доналд Трамп и високи израелски званичник, подсјетимо, раније су изјавили да је Хамнеи убијен, али је Техеран до сада одбијао да то потврди.
Иранска агенција Фарс претходно је пренијела да су у нападима погинула и четири члана његове породице међу којима су ћерка и унука.
