Ројтерс: Хамнеи је мртав, пронађено тијело

Извор:

АТВ

28.02.2026

21:12

Коментари:

1
Ајатолах Али Хамнеи
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Тијело иранског ајатолаха Алија Хамнеија је пронађено и потврђено је да је мртав, каже израелски званичник.

Ројтерс је објавио да је лидер Ирана мртав.

"Ирански врховни вођа Али Хаменеи убијен је у војним ударима Израела и Сједињених Држава и његово тијело је пронађено", рекао је Ројтерсу неименовани израелски званичник.

Израелски премијер Бењамин Нетањаху изјавио је да постоје снажни показатељи да је ирански врховни вођа ајатолах Али Хамнеи можда погинуо у заједничким ракетним ударима Израела и САД-а на Иран, иако иранске власти поричу да је настрадао, преноси Ројтерс.

Тагови :

Иран

Израел

Бењамин Нетанјаху

Али Хамнеи

Дубаи вести

Иран вијести

Коментари (1)
