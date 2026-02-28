Ројтерс: Хамнеи је мртав, пронађено тијело

Извор:
Тијело иранског ајатолаха Алија Хамнеија је пронађено и потврђено је да је мртав, каже израелски званичник.
Ројтерс је објавио да је лидер Ирана мртав.
"Ирански врховни вођа Али Хаменеи убијен је у војним ударима Израела и Сједињених Држава и његово тијело је пронађено", рекао је Ројтерсу неименовани израелски званичник.
🚨 Khamenei has been eliminated and Israel say they have recovered his body with footage presented to Netanyahu.— Chyno News (@ChynoNews) February 28, 2026
The people of Iran are celebrating, cheers can be heard. @FaytuksNetwork reports pic.twitter.com/zfbOF1W9DU
Израелски премијер Бењамин Нетањаху изјавио је да постоје снажни показатељи да је ирански врховни вођа ајатолах Али Хамнеи можда погинуо у заједничким ракетним ударима Израела и САД-а на Иран, иако иранске власти поричу да је настрадао, преноси Ројтерс.
