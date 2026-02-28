Ухапшена Весна Меденица

Извор:
АТВ
28.02.2026
20:46
Коментари:0
Бивша предсједница Врховног суда Црне Горе Весна Меденица ухапшена је вечерас у Колашину, сазнају "Вијести".
Она је ухапшена након што је Апелациони суд усвојио жалбу Специјалног државног тужилаштва (СДТ).
Специјално државно тужилаштво затражило је раније одређивање притвора некадашњој предсједници Врховног суда Црне Горе Весни Меденици, након што је претходно пресудом Вишег суда осуђена на десет година затвора због противправног утицаја на колеге судије.
Свијет
Активирана европска кризна координација ваздушног саобраћаја
Меденица је пресудом Вишег суда осуђена на десет година затвора због противправног утицаја, а до правоснажности пресуде наложено је одузимање пасоша и забрана напуштања Колашина.
СДТ је уложило жалбу на одлуку Вишег суда. Меденичин син, Милош Меденица, првостепено је осуђен на десет година затвора и новчану казну од 50.000 евра. Након пресуде је побјегао и није доступан надлежним органима.
За Меденицом је расписана међународна потјерница, преносе Вијести.
Најновије
Најчитаније
22
00
21
55
21
45
21
35
21
27
Тренутно на програму