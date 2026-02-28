Logo
Large banner

Ухапшена Весна Меденица

Извор:

АТВ

28.02.2026

20:46

Коментари:

0
Ухапшена Весна Меденица
Фото: screenshot

Бивша предсједница Врховног суда Црне Горе Весна Меденица ухапшена је вечерас у Колашину, сазнају "Вијести".

Она је ухапшена након што је Апелациони суд усвојио жалбу Специјалног државног тужилаштва (СДТ).

Специјално државно тужилаштво затражило је раније одређивање притвора некадашњој предсједници Врховног суда Црне Горе Весни Меденици, након што је претходно пресудом Вишег суда осуђена на десет година затвора због противправног утицаја на колеге судије.

Авион

Свијет

Активирана европска кризна координација ваздушног саобраћаја

Меденица је пресудом Вишег суда осуђена на десет година затвора због противправног утицаја, а до правоснажности пресуде наложено је одузимање пасоша и забрана напуштања Колашина.

СДТ је уложило жалбу на одлуку Вишег суда. Меденичин син, Милош Меденица, првостепено је осуђен на десет година затвора и новчану казну од 50.000 евра. Након пресуде је побјегао и није доступан надлежним органима.

За Меденицом је расписана међународна потјерница, преносе Вијести.

Подијели:

Тагови :

Весна Меденица

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Активирана европска кризна координација ваздушног саобраћаја

Свијет

Активирана европска кризна координација ваздушног саобраћаја

2 ч

0
Ацо Ђукановић

Регион

Аци Ђукановићу одређено задржавање до 72 сата

2 ч

0
Полиција Србија

Србија

Ужас на Ади: Пронађено тијело жене

2 ч

0
италијански министар Гвидо Крозето

Свијет

Италијански министар одбране заглављен у Дубаију са породицом

2 ч

0

Више из рубрике

Ацо Ђукановић

Регион

Аци Ђукановићу одређено задржавање до 72 сата

2 ч

0
Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање

Регион

Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање

5 ч

0
Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра

Регион

Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра

5 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Издато упозорење држављанима Црне Горе који су на Блиском истоку

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Ирански медији: Ајатолах је жив и руководи ситуацијом

21

55

Саво Милошевић нови тренер сарајевског Жељезничара

21

45

Трамп: Кампања против Ирана може да траје дуго или неколико дана

21

35

Сутра је празник који се обиљежава у тишини: Један обичај се посебно поштује

21

27

Ова три знака у марту добијају срећу, новац и љубав

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner