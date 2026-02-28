Logo
Аци Ђукановићу одређено задржавање до 72 сата

АТВ

АТВ

28.02.2026

20:16

Ацо Ђукановић
Фото: Printscreen/RTCG

Бизнисмен и брат некадашњег предсједника Црне Горе Ацо Ђукановић саслушаван је данас око пет сати у Основном државном тужилаштву у Никшићу након чега му је одређено задржавање до 72 сата.

Задржавање му је одређено због опасности од бјекства, преноси Радио-телевизија Црне Горе.

Саслушању су присуствовали адвокати, међу којима је и Ђукановићева сестра.

Ђукановић је јутрос ухапшен након што је полиција јуче претресла његову имовину у никшићком насељу Растоци и у Подгорици.

Током претреса куће у Никшићу полиција је пронашла већу количину оружја и муниције, а током претреса у згради у Подгорици у којој живи Ацо Ђукановић изузета је одређена документација.

Ријеч је о згради у којој су просторије Прве банке, чији је Ацо Ђукановић већински власник.

Ацо Ђукановић

претреси

Mile Đukanović

