Аци Ђукановићу одређено задржавање до 72 сата

Извор:
АТВ
28.02.2026
20:16
Бизнисмен и брат некадашњег предсједника Црне Горе Ацо Ђукановић саслушаван је данас око пет сати у Основном државном тужилаштву у Никшићу након чега му је одређено задржавање до 72 сата.
Задржавање му је одређено због опасности од бјекства, преноси Радио-телевизија Црне Горе.
Саслушању су присуствовали адвокати, међу којима је и Ђукановићева сестра.
Ђукановић је јутрос ухапшен након што је полиција јуче претресла његову имовину у никшићком насељу Растоци и у Подгорици.
Током претреса куће у Никшићу полиција је пронашла већу количину оружја и муниције, а током претреса у згради у Подгорици у којој живи Ацо Ђукановић изузета је одређена документација.
Ријеч је о згради у којој су просторије Прве банке, чији је Ацо Ђукановић већински власник.
