Додик: Република Српска ће увијек бити уз своје пријатеље и савезнике из Израела

Извор:
АТВ
28.02.2026
19:50
Коментари:1
Република Српска ће увијек бити уз своје пријатеље и савезнике из Израела, с којима смо на овим просторима од средњег вијека преко Јасеновца, Градине и данашњих дана дијелили и добро и зло, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Израел и ми дијелимо егзистенцијалну пријетњу, коју по нас представљају радикални ислам и политике произашле из њега. Зато данас пружам пуну подршку премијеру Бењамину Нетањахуу.
Свака акција која за циљ има очување безбједности Државе Израел и јеврејског народа је оправдана и разумљива", написао је Додик на Иксу.
Израел и ми дијелимо егзистенцијалну пријетњу, коју по нас представљају радикални ислам…
Додик је подсјетио да је Република Српска настала борбом коју су против нас водили људима, наоружањем, идеологијом и радикализмом који је долазио из Ирана.
"Деценијама сам указивао на утицај Ирана на радикализацију прилика овдје, па и чињеницу да су паралелно ишли процеси покушаја отимања имовине Републике Српске, а давањa Ирану свега кроз широм отворена врата Сарајева. Директна подршка Ирана Алији Изетбеговићу и долазак незваних терориста из Ирана у БиХ у борби против српског народа, инсталирање преко 400 службеника у иранској амбасади у Сарајеву да шире радикални ислам, довело је до формирања терористичког кампа у Сарајеву, Погорелица, гдје су обучавани исламски терористи касније регрутовани за напад 11. септембра у САД и широм Европе", навео је Додик.
Додик је истакао да Доналд Трамп демонстрира да је амерички предсједник посвећен заштити јудео-хришћанске цивилизације, њене безбједности и начина живота.
"Он заслужује пуну подршку у моменту када америчку снагу користи да ријеши узроке нестабилности и сукоба у свијету - управо оне који угрожавају и Израел и нас. Жао ми је због страдања цивила на свим странама и очекујем брзо смиривање и наставак дијалога", закључио је Додик.
