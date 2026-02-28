Заставе на пола копља: Сутра Дан жалости у Републици Српској

Извор:
АТВ
28.02.2026
15:52
Влада Републике Српске прогласила је 1. март 2026. године за Дан жалости, у знак сећања на трагичне догађаје из 1992. године који су довели до избијања сукоба у бившој СР Босни и Херцеговини.
На овај дан, све институције Републике Српске имаће заставе спуштене на пола копља, а културне манифестације ће бити отказане.
Спортски догађаји ће бити прилагођени овом важном дану жалости.
