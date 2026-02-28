Logo
Заставе на пола копља: Сутра Дан жалости у Републици Српској

Извор:

АТВ

28.02.2026

15:52

Коментари:

0
Фото: АТВ

Влада Републике Српске прогласила је 1. март 2026. године за Дан жалости, у знак сећања на трагичне догађаје из 1992. године који су довели до избијања сукоба у бившој СР Босни и Херцеговини.

На овај дан, све институције Републике Српске имаће заставе спуштене на пола копља, а културне манифестације ће бити отказане.

Спортски догађаји ће бити прилагођени овом важном дану жалости.

Дан жалости

1. mart

Влада Републике Српске

