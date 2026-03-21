Додик са Вилимским: Српска има пријатеље међу политичарима који разумију важност слободе и права народа

21.03.2026

20:14

Додик са Вилимским: Српска има пријатеље међу политичарима који разумију важност слободе и права народа
Фото: X/MiloradDodik

Предсједник СНСД Милорад Додик разговарао је вечерас у Будимтешти са Харалдом Вилимским, потпредсједником Слободарске партије Аустрије и послаником у Европском парламенту.

"Размијенили смо мишљења о политичким промјенама које се дешавају у Европи и о потреби да се све снажније чују гласови који бране суверенитет држава, идентитет народа и политику здравог разума", поручио је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Додик је истакао задовољство што Република Српска има пријатеље међу политичарима који разумију важност слободе и права народа да сами одлучују о својој будућности.

