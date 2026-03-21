Додик са Вилимским: Српска има пријатеље међу политичарима који разумију важност слободе и права народа

21.03.2026
20:14
Коментари:0
Предсједник СНСД Милорад Додик разговарао је вечерас у Будимтешти са Харалдом Вилимским, потпредсједником Слободарске партије Аустрије и послаником у Европском парламенту.
"Размијенили смо мишљења о политичким промјенама које се дешавају у Европи и о потреби да се све снажније чују гласови који бране суверенитет држава, идентитет народа и политику здравог разума", поручио је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Додик је истакао задовољство што Република Српска има пријатеље међу политичарима који разумију важност слободе и права народа да сами одлучују о својој будућности.
Разговор са Харалдом Вилимским, потпредсједником Слободарске партије Аустрије и послаником у Европском парламенту.— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 21, 2026
Размијенили смо мишљења о политичким промјенама које се дешавају у Европи и о потреби да се све снажније чују гласови који бране суверенитет држава, идентитет народа… pic.twitter.com/qC3CjE7TG0
