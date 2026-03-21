Додик са Алис Вајдл: Јача генерација политичара која има храбрости да говори отворено и да заступа оно што грађани мисле

21.03.2026
20:00
Коментари:1
Сусрет са Алис Вајдл, копредсједницом АфД, једном од најзначајнијих политичких снага у Њемачкој, поручује лидер СНСД Милорад Додик.
"Разговарали смо о Европи данас, заблудама и реалности, али и о томе колико је важно да се чује глас оних који желе реалну политику, економску стабилност и поштовање националних интереса", поручио је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Додик је поручио да је добро видјети да у Европи јача генерација политичара која има храбрости да говори отворено и да заступа оно што грађани Европе данас мисле.
Сусрет са Алис Вајдл @Alice_Weidel , копредсједницом AfD, једном од најзначајнијих политичких снага у Њемачкој.— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 21, 2026
Разговарали смо о Европи данас, заблудама и реалности, али и о томе колико је важно да се чује глас оних који желе реалну политику, економску стабилност и поштовање… pic.twitter.com/AtHYpcui2z
Најновије
Најчитаније
22
24
22
16
22
04
21
47
21
37
Тренутно на програму