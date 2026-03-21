Приједор: Дом за старија лица успјешно санирао дугове и покренуо инвестиције

Аутор:АТВ
21.03.2026
19:39
Коментари:0
Поред примарне здравствене заштите и физиотерапије, живот у приједорском Дому за старија лица данас је испуњен разноврсним друштвеним активностима. Да ово није само кров над главом него заједница у којој се осјећају сигурно потврђују и корисници.
„Сигурно вам кажем да је јако добро, што је најважније особље је добро, особље је стварно без примједбе, без примједбе, немам никакве примједбе, значи ко би код дошао препоручио бих му да дође овдје“, рекао је Миле Пешевић, корисник.
„Ја сам задовољна, не могу ја ништа промијенити ту, важно ми је да ми је добро ту, имам отприлике све“, рекла је Александра Кљајић, корисник.
Процес његе и помоћи спроводи се у континуитету, а стабилизација пословања директно се одразила на статус запослених. Након периода у којем су плате и доприноси каснили и по неколико мјесеци, обавезе према радницима сада се исплаћују редовно, што је довело до бољих услуга.
„Услови су доста побољшани, и добри су сваким даном ми професионално и напредујемо овђе пружамо услуге социјалног рада, примарне здравствене заштите, његе, одржавање личне хигијене корисника, физикалне терапије корисника, организовање друштвених активности прање веша, услуге фризера тако да корисници углавном имају обезбијеђене све услуге у оквиру наше установе“, рекла је Сабина Тенић, руководилац Одјељења социјалне заштите и његе корисника.
Иако је 2022. године када је преузела функцију директора Дома затекла дуговања већа од 5 милиона марака, Марија Личанин истиче да је од почетка 2025. године пословање позитивно те да је било значајних улагања, првенствено за категорије непокретних корисника, као и инвестиција у потпуно нов систем вентилације.
„Осим овог система вентилације који је урађен, реновиран је атриум у којем се тренутно налазимо, потпуно је реконструисан. Реконструисане су просторије за заједнички боравак наших радника, такође 10 соба је потпуно адаптирано, урађена су нова купатила и реконструкција соба“, рекла је Марија Личанин, директор Јавне установе „Дом за старија лица“.
Капацитети дома тренутно су попуњени 98 одсто, док за категорије самосталних корисника има слободног мјеста. Уз редовно одржавање у 2026. години очекује се и набавка новог амбулантног возила посредством Министарства здравља и социјалне заштите.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
24
22
16
22
04
21
47
21
37
Тренутно на програму