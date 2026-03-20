Шобот опет кажњен због рупе на путу

20.03.2026

10:46

Шобот опет кажњен због рупе на путу

Основни суд у Приједору утврдио је да је в.д. дужности начелника градског одјељења за саобраћај Александар Шобот одговоран за неблаговремено отклањање ударне рупе на коловозу и осудио га на казну од 1.000 КМ.

Добио је и услов да у року од годину дана не учини нови прекршај једнаке тежине или тежи, наводи се у рјешењу овог суда.

Оштећење коловоза у улици Иве Андрића у приједорском насељу Гомјеница утврђено је, измјерено и фотографисано приликом увиђаја саобраћајне незгоде 12. јануара 2024. године у којој је на путничком аутомобилу "форд мондео“ настала материјална штета од ударне рупе димензија 150 са 60 центиметара и дубоке око десет центиметара.

По налазу суда, Шобот у својству в.д. начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове у Градској управи Приједор није обављао послове из своје надлежности у сврху одржавања јавног пута ради одвијања безбједног и несметаног саобраћаја које подразумијева организовање и трајно контролисање стања и одржавање јавног пута.

Шобот је пред судом изјавио да прихвата одговорност, да му је жао због прекршаја, да због сложених и дуготрајних тендерских процедура није могао дати налог за санирање рупе, а да је одмах по окончању прописане процедуре ударна рупа закрпљена.

"Приликом избора прекршајне санкције, суд је имао у виду природу и тежину почињеног прекршаја, околности под којима је прекршај почињен (сложене и дуготрајне процедуре расписивања и окончања јавних набавки), проузроковане посљедице његовим извршењем, као и степен прекршајне одговорности окривљеног, па цијенећи да је окривљени прихватио одговорност за почињени прекршај, да нема дуга у Регистру изречених новчаних казни и да је ударна рупа у међувремену санирана, а имајући такође у виду и породичне прилике окривљеног, тј. чињеницу да је он отац двоје малољетне дјеце према којима има обавезу издржавања“, стоји у одлуци суда.

Прекршајни поступак покренут је по захтјеву Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор, а окривљени Шобот дужан је платити 150 КМ судских трошкова, а оштећени Г.М. је с евентуалним имовинско-правним захтјевом упућен на парнични поступак.

Истовјетан случај десио се и у улици Које Медића у Приједору приликом саобраћајне незгоде 27. марта 2024. године у којој је на путничком аутомобилу "волксваген голф“ настала материјална штета од ударне рупе димензија 110 са 60 центиметара и дубоке око десет центиметара, када је Шобот такође прихватио одговорност и на једнак начин кажњен, а оштећени С.В. с евентуалним имовинско-правним захтјевом упућен на парнични поступак.

У објема судским одлукама наводи се да је Шобот и раније прекршајно кажњаван.

Обје су донесене 16. октобра 2025. године и обје правоснажне од 31. октобра 2025.

