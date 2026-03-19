Невјероватан призор: Разиграни медвједићи одушевили планинаре

Аутор:АТВ
19.03.2026
09:51
Коментари:0
На планини Црвањ, у близини Невесиња, забиљежен је несвакидашњи призор мали медвједићи у свом природном окружењу.
Снимци који су се појавили показују разигране младунце како се крећу кроз нетакнуту природу, далеко од људске буке и насеља.
Разигране медвједиће снимили су планинари из Невесиња и подијелили видео на својој Фејсбук страници.
Овакви призори ријетки су и драгоцјени, те свједоче о очуваности природних станишта у овом дијелу Херцеговине.
Планина Црвањ позната је по својој дивљој и суровој љепоти, али и богатом животињском свијету, пише "Требиње данас".
Појава медвједа, посебно младунаца, јасан је показатељ да природа на овом подручју и даље има свој пуни животни циклус.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
21
12
17
12
16
12
14
12
12
Тренутно на програму