Невјероватан призор: Разиграни медвједићи одушевили планинаре

АТВ

19.03.2026

09:51

Медвједићи на планини код Невесиња
Фото: Screenshot

На планини Црвањ, у близини Невесиња, забиљежен је несвакидашњи призор мали медвједићи у свом природном окружењу.

Снимци који су се појавили показују разигране младунце како се крећу кроз нетакнуту природу, далеко од људске буке и насеља.

Разигране медвједиће снимили су планинари из Невесиња и подијелили видео на својој Фејсбук страници.

Овакви призори ријетки су и драгоцјени, те свједоче о очуваности природних станишта у овом дијелу Херцеговине.

Планина Црвањ позната је по својој дивљој и суровој љепоти, али и богатом животињском свијету, пише "Требиње данас".

Појава медвједа, посебно младунаца, јасан је показатељ да природа на овом подручју и даље има свој пуни животни циклус.

Медвјед

Невесиње

