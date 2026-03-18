Одборници одобрили: Поскупљују вода и комуналне услуге у Приједору

18.03.2026
18:45
Одборници Скупштине града Приједора одобрили су данас нове цијене услуга градским предузећима "Водовод" и "Комуналне услуге".
Директор "Водовода" Драгослав Кабић рекао је да ће фиксни дио рачуна бити увећан за двије КМ мјесечно, а да ће услуга канализације, која није мијењана десетак година, бити увећана са 0,28 на 0,55 КМ за домаћинства.
У обраћању одборницима Кабић је напоменуо да је посљедње поскупљење било 2023. године и да су се од тада догодиле бројне промјене, па су морали да прилагоде цијене да би предузеће нормално функционисало.
Директор "Комуналних услуга" Далибор Грабеж рекао је да се фиксни дио који је био пет КМ повећава за 2,50 КМ, а да варијабилни дио није диран.
"Што се тиче привреде повећање фиксног дијела износиће пет КМ, а јавне установе су плаћале сто КМ, сад ће имати повећање за 10 КМ", појаснио је Грабеж и додао да су сагласност на повећање цијена услуга претходно дали и Савјет за заштиту потрошача и Привредни савјет.
Ово предузеће је у посљедње три-четири године повећало број корисника, повећало површине покривене услугом одвоза отпада, проширило дјелатности на мобилијаре за дјечија игралишта и кровопокривачке радове.
Скупштина је данас именовала начелнике осам од укупно девет одјељења Градске управе. Пуне мандате добили су сви који су до сада били вршиоци дужности, осим Огњена Обрадовића, вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу.
За начелника Одјељења за општу управу конкурс ће бити расписан поново јер на овом није било кандидата који испуњавају услове.
Градоначелник Приједора Слободан Јавор рекао је да се Обрадовић пријавио на конкурс, да је из Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске као претходног радног мјеста имао увјерење о потребним годинама стажа, али да није било прецизирано да је у питању 240 ЕЦТС бодова.
"У питању је техничка ствар. Ново увјерење је доставио накнадно, али није прихваћено јер је достављено мимо рока и због тога ћемо конкурс поново расписати, током седмице", најавио је Јавор.
За начелника Одјељења за финансије именована је Маја Кунић, Одјељења за привреду и предузетништво Раде Росић, Одјељења за пољопривреду и рурални развој Жарко Тубин, Одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику Оливера Брдар Мирковић.
На челу Одјељења за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације је Александар Миљешић, Одјељења за просторно уређење Бошко Стојанчић, Одјељења са саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове Александар Шобот и Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Ранко Колар.
Свим именованим начелницима мандат траје до краја сазива Скупштине која их је именовала, осим Колару којем ће 21. септембра радни однос престати јер стиче услове за пензију.
(Срна)
