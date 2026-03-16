Logo
Large banner

Селаку се придружила три Ђокићева одборника

Аутор:

АТВ

16.03.2026

14:00

Коментари:

1
Селак са новим одборницима
Фото: СПС

Три одборника у Скупштини општине Станари приступила су СПС-у.

Ријеч је о Синиши Марићу, Дарку Кршићу и Бојану Шушковићу са којима се данас састао предсједник СПС-а Горан Селак.

Они су у Скупштину општине ушли као кандидати Социјалистичке партије Петра Ђокића.

Сарајлија обећавао да ће скинути црну магију, па узео 55.000 КМ

Селак је донио одлуку о формирању повјереништва СПС-а у Станарима, чији је задатак да окупи нове чланове, организује рад партије у овој општини и припреми формирање општинског одбора СПС-а, а за повјереника је именован Марић.

Лидер СПС-а је поручио да приступање три одборника Скупштине општине Станари представља значајно појачање за партију и јасан знак да све више људи препознаје њену политику стабилности, социјалне правде и одговорног управљања.

Није их брига за прописе: Пумпаши опет ''деру'', објављен списак

“СПС наставља да расте и да окупља одговорне људе који желе да раде у интересу грађана и развоја Републике Српске”, рекао је Селак.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Горан Селак

Станари

СПС

Петар Ђокић

Socijalistička partija

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Ђурђевић о Минићевој оставци: Одговоран потез

Градови и општине

Ђурђевић о Минићевој оставци: Одговоран потез

4 ч

0
Крајишки Рамбо - Шабан Мујић

Градови и општине

Преминуо крајишки Рамбо, потврђене тужне вијести

4 ч

0
Магла сунце

Градови и општине

Нездрав ваздух у четири града

5 ч

0
Стара болница у Требињу

Градови и општине

Откривамо: Каква је судбина старе болнице у Требињу

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

30

Огласила се бањалучка полиција о наводном пресретању дјеце у Пријечанима

15

23

Каран: Минић ће поново бити премијер

15

19

ТикТок и Мета су намјерно ширили штетан садржај

15

18

Појавила се прва фотографија на којој су Ендру, Манделсон и Епстин заједно

15

17

Нова правила на пумпама, казне незамисливе за обичне смртнике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner