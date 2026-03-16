Селаку се придружила три Ђокићева одборника

Аутор:АТВ
16.03.2026
14:00
Коментари:1
Три одборника у Скупштини општине Станари приступила су СПС-у.
Ријеч је о Синиши Марићу, Дарку Кршићу и Бојану Шушковићу са којима се данас састао предсједник СПС-а Горан Селак.
Они су у Скупштину општине ушли као кандидати Социјалистичке партије Петра Ђокића.
Хроника
Селак је донио одлуку о формирању повјереништва СПС-а у Станарима, чији је задатак да окупи нове чланове, организује рад партије у овој општини и припреми формирање општинског одбора СПС-а, а за повјереника је именован Марић.
Лидер СПС-а је поручио да приступање три одборника Скупштине општине Станари представља значајно појачање за партију и јасан знак да све више људи препознаје њену политику стабилности, социјалне правде и одговорног управљања.
Економија
“СПС наставља да расте и да окупља одговорне људе који желе да раде у интересу грађана и развоја Републике Српске”, рекао је Селак.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
30
15
23
15
19
15
18
15
17
Тренутно на програму