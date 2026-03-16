Нездрав ваздух у четири града

Ваздух је јутрос нездрав у Какњу, Зеници, Добоју и Тешњу, због чега се становницима савјетује да смање боравак на отвореном да би избјегли штетан утицај на респираторни систем, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".
Према мјерењу у 9.00 часова индекс квалитета ваздуха у Какњу је 161, Зеници 159, Добоју 155 и Тешњу 152.
Друштво
Респираторне инфекције не јењавају: У УКЦ-у хоспитализовано 19 пацијената
Лица са плућним и срчаним обољењима, као и труднице, дјеца и старије особе требало би да избјегавају све активности на отвореном, а и осталим грађанима савјетује се да се не излажу већим физичким напорима напољу.
У Бањалуци индекс квалитета ваздуха 148, у Приједору 145, Маглају и Високом 140, Илијашу 137, Живиницама 127, Сарајеву 122, Хаџићима 115, Тузли 114 и Лукавацу 103, због чега је ваздух оцијењен као нездрав за осјетљиве категорије становништва.
У Броду је индекс 95, Вогошћи 85, Травнику 79, Требињу 68 и Гацку 64, што указује на умјерен степен загађења.
Друштво
Пореска продаје одузету имовину - како учествовати
Према скали индекса, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет ваздуха, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а изнад 300 представљају опасност по здравље.
