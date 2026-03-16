Вјештачка интелигенција послала невину баку у затвор

16.03.2026
Мала грешка једног система вјештачке интелигенције и запањујућа неспособност полиције завршиле су тако што је једна невина бака завршила у затвору.
Потресно извјештавање радио-станице WDAY Радио из Сјеверне Дакоте описује како је 50-годишња Анђела Липс провела скоро шест мјесеци иза решетака након што ју је полиција, користећи алат за препознавање лица заснован на вјештачкој интелигенцији, означила као осумњичену у случају банкарске преваре у тој савезној држави.
Мајка троје деце и бака петоро унучади каже да је цијели живот провела у сјеверно-централном дијелу Тенесија, отприлике хиљаду миља далеко од мјеста гдје су почињена кривична дјела за која је оптужена. Америчка полиција појавила се на њеном кућном прагу прошлог јула док је чувала четворо дјеце и ухапсили је уз пријетњу оружјем.
Липс је најприје спроведена у окружни затвор у Тенесију као бјегунац од правде из Сјеверне Дакоте. Пошто је тако третирана, задржана је без могућности кауције и провела је скоро четири почетна мјесеца у затвору. Према наводима WDAY -а, добила је адвоката по службеној дужности за поступак изручења и речено јој је да ће морати да отпутује у Сјеверну Дакоту како би се бранила од оптужби.
"Никада нисам била у Сјеверној Дакоти, не познајем никога из Сјеверне Дакоте", рекла је Липс за ту станицу.
Према документима полицијске управе у Фаргу до којих је дошао WDAY , грешка је настала због снимака надзорних камера које су детективи прегледали док су истраживали случајеве банкарске преваре у априлу и мају 2025. На снимцима се види жена која користи лажну војну идентификациону карту америчке војске како би подигла десетине хиљада долара.
Како би дошли до трагова, детективи су се окренули софтверу за препознавање лица заснованом на вјештачкој интелигенцији, који је идентификовао Липс као особу са снимка.
Полиција, међутим, изгледа да је учинила врло мало како би провјерила траг који је дао АИ. Судска документа показују да се један детектив сложио да се црте лица, тјелесна грађа и коса осумњичене поклапају са Липс. Али Липс каже да је нико из полицијске управе у Фаргу никада није позвао да је испита.
Као додатни апсурд, полиција из Фарга није преузела Липс из затвора у Тенесију све до 108 дана након њеног хапшења, након чега је авионом пребачена у Сјеверну Дакоту како би се појавила пред судом. Први пут су је испитали тек у децембру, док је већ била у притвору у Сјеверној Дакоти, након што је провела више од пет мјесеци иза решетака.
"Ако је једино што имате препознавање лица, можда бих желио да мало дубље истражим", рекао је за WDAY адвокат Џеј Гринвуд, који заступа Липс у Сјеверној Дакоти.
Гринвуд је доставио банкарске изводе који показују да је Липс у вријеме када истражиоци тврде да је извршена банкарска превара била више од 1.200 миља далеко, у Тенесију. Пошто је Гринвуд практично обавио посао умјесто њих, полиција ју је пустила из затвора на Бадње вече и одустала од случаја.
Међутим, Липс каже да полиција није чак ни понудила да јој плати пут кући, па је без новца остала заглављена у Фаргу. Локални адвокати који раде у одбрани сакупили су новац да јој плате хотелску собу, док је локална непрофитна организација Ф5 Пројецт организовала њен повратак у Тенеси.
"Имала сам само љетну одјећу, без капута, напољу је било страшно хладно, снијег на земљи. Била сам уплашена, хтјела сам да одем, али нисам знала шта ћу да радим ни како ћу да стигнем кући", рекла је Липс.
Липс каже да је због боравка у затвору изгубила кућу, аутомобил и пса. Додаје и да јој се нико из полицијске управе у Фаргу није извинио због катастрофалне грешке, преноси Телеграф.
Ово није једини кривични случај погрешног идентитета изазван алатима вјештачке интелигенције. У априлу прошле године полиција New York Police Department ухапсила је мушкарца по имену Тревис Вилијамс на основу подударања у систему за препознавање лица са мутног ЦЦТВ снимка — иако је Вилијамс био више од 15 центиметара виши од осумњиченог са снимка.
Тог фебруара једна жена у Детроиту тужила је градску полицију, тврдећи да је ухапшена након што ју је алат за препознавање лица означио као осумњичену за убиство, упркос очигледним разликама у њеном физичком изгледу.
