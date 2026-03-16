Сијарто: Будимпешта неће подржати санкције док ''Дружба'' не буде оперативна

16.03.2026
09:41
Мађарска неће подржати усвајање 20. пакета санкција ЕУ Русији, као ни зајам Украјини у износу од 90 милијарди евра, док Кијев не обнови рад нафтовода "Дружба", истакао је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
"Наш став је јасан - данас нећемо подлећи притиску, наставићемо да се одупиремо захтјевима, а чланство Украјине у ЕУ не долази у обзир", навео је Сијарто на друштвеним мрежама.
Он је додао да двадесети пакет санкција и зајам од 90 милијарди евра могу бити стављени на дневни ред само ако Украјинци обнове испоруке нафте и гарантују да их више никада неће обуставити.
