Logo
Large banner

Сијарто: Будимпешта неће подржати санкције док ''Дружба'' не буде оперативна

Извор:

СРНА

16.03.2026

09:41

Коментари:

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто
Фото: Tanjug/Boglarka Bodnar/MTI via AP

Мађарска неће подржати усвајање 20. пакета санкција ЕУ Русији, као ни зајам Украјини у износу од 90 милијарди евра, док Кијев не обнови рад нафтовода "Дружба", истакао је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

"Наш став је јасан - данас нећемо подлећи притиску, наставићемо да се одупиремо захтјевима, а чланство Украјине у ЕУ не долази у обзир", навео је Сијарто на друштвеним мрежама.

Хроника

Украо возило Хитне помоћи, па слетио с пута

Он је додао да двадесети пакет санкција и зајам од 90 милијарди евра могу бити стављени на дневни ред само ако Украјинци обнове испоруке нафте и гарантују да их више никада неће обуставити.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

58

Респираторне инфекције не јењавају: У УКЦ-у хоспитализовано 19 пацијената

09

57

Пореска продаје одузету имовину - како учествовати

09

52

Вјештачка интелигенција послала невину баку у затвор

09

43

Огласио се Иран: Нисмо тражили преговоре

09

41

Сијарто: Будимпешта неће подржати санкције док ''Дружба'' не буде оперативна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner