Да ли бисте се одрекли вожње за 25.000 евра? Више од 100 младих је већ рекло "да"

Аутор:АТВ
16.03.2026
07:52
Коментари:0
Малта нуди 25.000 евра младима који предају возачку дозволу, како би смањила саобраћајне гужве и промовисала алтернативне начине путовања.
Нуђење новчаног подстицаја возачима да предају возачку дозволу звучи као почетак телевизијског ријалити шоуа. Мало ко би повјеровао да је ријеч о политичкој мјери донијетој у Европи. Малта је, наиме,одлучила да смањи број возила на својим путевима, а у ту сврху Крис Бонет, министар саобраћаја, покренуо је низ иницијатива са циљем смањења саобраћаја и промјене локалне културе путовања.
Једна од мјера је давање 25.000 евра (5.000 годишње) онима који се одрекну своје возачке дозволе на пет година. У том плану могу учествовати само они који испуњавају постављене услове:
Живјети на Малти најмање седам година имати минимално 12 мјесеци стажа са возачком дозволом Б категорије. Из иницијативе су искључени возачи којима је возачка дозвола суспендована или поништена, носиоци дозвола које не припадају Европској унији и они којима је потребна због посла.
Осим тога, мјера се примјењује искључиво на власнике путничких аутомобила: мотоцикли, комбији и друга слична возила су искључена.
Током свих пет година,корисницима мјере је забрањено управљати возилима на Малти, али и у иностранству.
Ко буде ухваћен да вози док је уписан у програм, суочиће се са казном од 5.000 евра.
Осим тога, мораће да врати преостали износ субвенције и могао би се суочити са правним посљедицама. Возачи који се предомисле и одлуче да врате своју возачку дозволу у било ком тренутку током тих пет година мораће да плате казну плус преостали износ који им још није исплаћен.
На крају, када истекне пет година, учесници ће морати да затраже нову возачку дозволу и заврше курс вожње у трајању од 15 сати. Упркос условима и правилима, од јануара ове године више од 100 младих већ је предало своју возачку дозволу. Пријаве су отворене до 30. јуна, пише Каматица.
