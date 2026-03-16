Монструму 17 година робије: Испливали језиви детаљи злостављања дјечака на Банији

Аутор:АТВ
16.03.2026
07:42
Коментари:0
Због низа тешких кривичних дјела сексуалне природе почињених на штету малољетних дјечака током три и по године у неколико мјеста централне Хрватске, 49-годишњи радник са Баније неправоснажно је осуђен на Жупанијском суду на казну затвора у трајању од 17 година.
Другостепену одлуку чекаће у притвору, гдје се налази од љета 2024. године. Суд је истовремено одлучио да оптужени не мора да плати трошкове поступка, док су три жртве малољетници којима су његови поступци додатно нарушили психичко здравље, упућене да своје имовинскоправне захтјеве у укупном износу од 65.000 евра остваре у парничном поступку. Према наводима из поступка, један од малољетника има интелектуалне потешкоће, док је други због посљедица догађаја покушао самоубиство и био на лијечењу у психијатријској установи.
Према оптужници, мушкарац је починио укупно 12 кривичних дјела, међу којима су:
Уз сексуално искоришћавање, жртвама је упућивао озбиљне пријетње, слао им експлицитне фотографије и видео-снимке, те је од неких тражио да му шаљу сличне материјале.
Оптужени, који је често мијењао мјеста боравка, током поступка је негирао све наводе оптужнице. Оспоравао је тврдње да је ноћу улазио у собе малољетника у различитим кућама и на различитим адресама док је код њих повремено боравио. Са неким породицама је био у пријатељским односима, а дружење са дјечацима покушавао је да оправда тиме да су долазили код њега да играју игрице јер је на мобилном телефону имао бесплатан интернет.
Малољетници су током поступка детаљно описивали своја искуства. Према њиховим исказима, за поједине сусрете су добијали новац или различите дарове, од мањих износа до већих сума, као и разне поклоне или допуне за мобилни телефон. Истовремено су, како су навели, били изложени пријетњама како никоме не би открили шта се дешава.
Вјештаци психијатријске струке навели су да оптужени нема дијагнозу педофилије, већ показује хебефилни интерес (сексуални интерес за дјецу у пубертету). Такође су закључили да је у вријеме извршења кривичних дјела био урачунљив, те да му је дијагностикован дисоцијални поремећај личности, преноси Јутарњи.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
09
58
09
57
09
52
09
43
09
41
Тренутно на програму