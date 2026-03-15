Logo
Large banner

Романтична превара тешка 50.000 евра: Лажни војник ојадио пензионерку

Аутор:

АТВ

15.03.2026

12:39

Коментари:

0
Фото: Pexels

Непознати преварант, који се лажно представљао као војник, пуне двије године држао је у заблуди 80-годишњу Загрепчанку.

Након што је схватила да је жртва добро осмишљене манипулације, пензионерка је током протеклог седмице одлучила случај пријавити полицији.

Према наводима из кривичне пријаве, пензионерка се осјећа превареном јер је непознатој особи, која јој је рекла да је војник из тзв. трећих земаља, за разне потребе укупно уплатила више од 50 хиљада евра.

Пут од друштвених мрежа до велике пљачке

Комуникација је започела на друштвеним мрежама, гдје су прво размијенили поруке, а потом се даљи контакт преселио на мобилне апликације. Током двије године, преварант је стрпљиво градио однос како би изнудио огроман износ новца.

Из полиције опет користи прилику да апелују на грађане да не насједају на тзв. романтичне преваре.

„То је једна од најчешћих финансијских онлајн превара у којој се преварант претвара да жели романтичну везу. Циља жртве на страницама за упознавање, друштвеним мрежама или путем е-поште како би остварио противправну имовинску корист“, истичу из ПУ Загреб.

Како оперишу ови преваранти?

Починиоци романтичних превара користе испробан сценарио:

  • Лажна осјећања: Кроз комуникацију исказују снажне емоције према жртви.
  • Стицање повјерења: Када жртва попусти под притиском „љубави“, траже новац, дарове или податке о банковним картицама.
  • Дигитална уцјена: Неријетко траже и слање личних фотографија или видео-записа, преноси Јутарњи.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превара

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner