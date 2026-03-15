Романтична превара тешка 50.000 евра: Лажни војник ојадио пензионерку

15.03.2026
Непознати преварант, који се лажно представљао као војник, пуне двије године држао је у заблуди 80-годишњу Загрепчанку.
Након што је схватила да је жртва добро осмишљене манипулације, пензионерка је током протеклог седмице одлучила случај пријавити полицији.
Према наводима из кривичне пријаве, пензионерка се осјећа превареном јер је непознатој особи, која јој је рекла да је војник из тзв. трећих земаља, за разне потребе укупно уплатила више од 50 хиљада евра.
Комуникација је започела на друштвеним мрежама, гдје су прво размијенили поруке, а потом се даљи контакт преселио на мобилне апликације. Током двије године, преварант је стрпљиво градио однос како би изнудио огроман износ новца.
Из полиције опет користи прилику да апелују на грађане да не насједају на тзв. романтичне преваре.
„То је једна од најчешћих финансијских онлајн превара у којој се преварант претвара да жели романтичну везу. Циља жртве на страницама за упознавање, друштвеним мрежама или путем е-поште како би остварио противправну имовинску корист“, истичу из ПУ Загреб.
Починиоци романтичних превара користе испробан сценарио:
