Гори у Макарској, екипе на терену

14.03.2026
На Великом брду изнад Макарске у Хрватској данас је избио пожар који је захватио борову шуму и ниско растиње, а у његовом гашењу учествује 50 ватрогасаца и канадер, саопштено је из ватрогасне службе у Сплиту.
Наводи се да пожар тренутно не угрожава стамбене објекте, као и да се шири због вјетра.
Из ватрогасне службе наводе да би пожар могао да буде стављен под контролу до вечерас, преносе хрватски медији.
Регион
5 ч0
Регион
5 ч0
Регион
6 ч0
Регион
6 ч0
