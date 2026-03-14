Гори у Макарској, екипе на терену

На Великом брду изнад Макарске у Хрватској данас је избио пожар који је захватио борову шуму и ниско растиње, а у његовом гашењу учествује 50 ватрогасаца и канадер, саопштено је из ватрогасне службе у Сплиту.

Наводи се да пожар тренутно не угрожава стамбене објекте, као и да се шири због вјетра.

Из ватрогасне службе наводе да би пожар могао да буде стављен под контролу до вечерас, преносе хрватски медији.