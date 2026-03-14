Возач аутобуса прегазио ногу дјечаку (13), па побјегао са мјеста незгоде

Аутор:АТВ
14.03.2026
13:54
У сриједу, 11. марта, у Дубровчану у Хрватској је тешко повријеђено дијете приликом изласка из школског аутобуса. Полиција је довршила криминалистичко истраживање и утврдила да је 61-годишњи возач аутобуса кренуо са станице прије него што је дијете сигурно изашло, након чега му је точак возила прешао преко ноге. Возач је потом наставио вожњу, саопштила је Полицијска управа крапинско-загорска.
Према полицијском извјештају, незгода се догодила око 14.20 сати. Приликом изласка дјеце из школског аутобуса у Дубровчану, 61-годишњи возач, хрватски држављанин, покренуо је возило прије него што је тринаестогодишње дијете у потпуности сишло с возила.
Усљед кретања аутобуса, дијете је изгубило равнотежу и пало на шљункасто проширење уз цесту. Тада му је задњи десни точак аутобуса прешао преко ноге.
Возач се након незгоде није зауставио, већ је наставио вожњу. Дијете је возилом Хитне медицинске помоћи превезено у Клинику за дјечије болести у Загребу, гдје су му утврђене тешке тјелесне повреде те је задржано на даљем лијечењу, наводи полиција.
Криминалистичко истраживање довршено је јуче. Против 61-годишњег возача биће поднесена казнена пријава надлежном Државном тужилаштву због изазивања саобраћајне незгоде.
Уз то, надлежном Општинском суду биће поднесен и оптужни приједлог због прекршаја напуштања мјеста саобраћајне незгоде, наводи "Индекс".
