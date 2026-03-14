Бањалука остаје у мраку: Сутра без струје чак 12 насеља

АТВ
14.03.2026
13:34
Коментари:0
Наиме, због планираних радова компаније “Електропренос БиХ” у високонапонској трафостаници “Бањалука 4” у 12 насеља у Бањалуци и два у Лакташима у недјељу, 15. марта, неће бити струје од пет до 13 часова.
"На подручју Бањалуке без електричне енергије у наведеном периоду биће потрошачи у насељима: Шарговац, Мотике, Туњице, Рамићи, Новаковићи, Вујиновићи, Залужани, Куљани, Пријечани, Барловци, Драгочај и Индустријској зони Рамићи, а на подручју Лакташа потрошачи у Буковици и Јаблану", истакли су из “Електрокрајине”.
