"Реакција" упутила иницијативу за пакет мјера помоћи грађанима

Аутор:АТВ
14.03.2026
11:50
Коментари:1
Удружење за заштиту потрошача "Реакција" из Бањалуке упутило је иницијативу градоначелнику Драшку Станивуковићу и предсједнику Скупштине града Љуби Нинковићу, у којој траже доношење хитних мјера како би се ублажиле економске посљедице глобалне кризе на животни стандард грађана.
Из овог удружења упозоравају да се посљедице актуелних дешавања на Блиском истоку већ одражавају на тржиште енергената, што може довести до раста цијена горива, а потом и до нових поскупљења бројних роба и услуга.
Како наводе, управо је због тога важно да институције реагују на вријеме и да грађанима помогну да лакше преброде притисак на кућне буџете.
У "Реакцији" подсјећају да је и градоначелник Бањалуке у протеклим данима упозоравао на могуће економске посљедице кризе, посебно када је ријеч о расту цијена нафте и нафтних деривата.
Због тога позивају Град Бањалуку да, као највећи град у Републици Српској, први повуче конкретне потезе и уведе сет мјера које би грађанима донијеле директно финансијско олакшање.
Предлажу да мјере буду на снази најмање три мјесеца, а међу кључним приједлозима су:
Из удружења истичу да је у времену глобалних економских потреса посебно важно показати солидарност и одговорност према грађанима, посебно према онима који и у редовним околностима тешко обезбјеђују основне животне потребе.
Из Удружења "Реакција" очекују да ће иницијатива ускоро бити размотрена и да ће предложене мјере бити упућене Скупштини града на усвајање.
"Вјерујемо да Град Бањалука, у сарадњи са Скупштином града, може пронаћи механизме да се предложене мјере реализују и тиме пошаље јасна порука да локална заједница стоји уз своје грађане у изазовним временима", поручили су из удружења "Реакција".
