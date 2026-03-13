Конференција "Хуманост спаја, а не раздваја" 5. априла у Дому омладине

Аутор:АТВ
13.03.2026
18:49
Коментари:0
У Дому омладине Бањалука у недјељу, 5. априла, биће одржана прва хуманитарно-едукативна конференција под називом „Хуманост спаја, а не раздваја“.
Програм почиње у 12 часова, када ће испред Дома омладине бити отворен хуманитарни сајам, док ће се у самом објекту паралелно одржавати едукативна конференција и различити садржаји за посјетиоце.
Први дио програма биће посвећен дјеци кроз едукативне и креативне активности, са циљем да се код најмлађих развијају вриједности емпатије, одговорности и хуманости. Овај дио догађаја биће завршен хуманитарном томболом.
Током дана очекује се окупљање грађана, организација и институција које желе подржати хуманитарну иницијативу и послати поруку заједништва.
Централни дио програма почиње у 17 часова, када је планиран свечани програм уз хуманитарну лицитацију.
Сав приход прикупљен током догађаја биће усмјерен за наставак лијечења суграђанина Сергеја, којем је у овом тренутку потребна подршка заједнице.
- Жеља нам је да кроз овај догађај покажемо колико солидарност и хуманост могу повезати људе. Вјерујемо да наш град има велико срце и да заједно можемо учинити много за оне којима је помоћ најпотребнија - изјавила је Дарија Паспаљ, један од организатора.
Према њеним ријечима, конференција носи снажну поруку да хуманост треба да буде изнад свих разлика.
- Ово је прилика да се окупимо, подржимо једни друге и пошаљемо поруку да Бањалука стоји уз своје суграђане када је најтеже - поручила је Паспаљ.
Организатори су позвали све грађане да својим доласком подрже ову хуманитарну иницијативу и покажу солидарност.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
15
21
08
21
06
21
00
20
55
Тренутно на програму